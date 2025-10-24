الكونفدرالية – الزمالك يفوز على ديكيداها ويتأهل لدور المجموعات

فاز الزمالك على منافسه ديكيداها الصومالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في إياب الدور الثاني من بطولة الكونفدرالية.

وسجل سيف الدين الجزيري هدف الزمالك الوحيد.

ويفصل الجزيري هدف واحد فقط لمعادلة اليمني علي محسن متصدر قائمة هدافي الأجانب في الزمالك.

وتمكن الجزيري من تسجيل 46 هدفا مع الزمالك بينما علي محسن 47 هدفا.

وكان الزمالك قد انتصر بستة أهداف دون رد في مباراة الذهاب، ليكون الإجمالي 7-0.

وبهذا الفوز تمكن الزمالك من الوصول إلى دور المجموعات للبطولة الإفريقية.

سيطرة من الزمالك

بدأ الزمالك المباراة مسيطرا على المباراة واستحوذ على الكرة حتى تمكن من صناعة الخطورة الأولى على ديكيداها في الدقيقة 13 بعد تسديدة قوية من سيف جعفر تصدى لها الحارس.

وفي الدقيقة 33 سدد محمود حمدي "الونش" كرة ارتطمت في العارضة.

وحصل أحمد شريف على ركلة جزاء في الدقيقة 38 بعدما تمت عرقلته ونفذها الجزيري وسجلها بنجاح.

وفي الدقيقة 43 تعرض أحمد شريف لإصابة وتم تبديله ودخول جوان بيزيرا.

وتحصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 63 بعد لمسة يد على مدافع ديكيداها وتصدى لها الحارس بعدما نفذها محمد السيد.

وفي الدقيقة 88 أهدر عدي الدباغ انفرادا تاما بعد تصدي من الحارس.

وحافظ الزمالك على النتيجة وفوز بالمباراة.

video:1