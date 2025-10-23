منافس مصر - زيمبابوي تعلن مواجهة الجزائر وقطر وديا قبل كأس أمم إفريقيا

الخميس، 23 أكتوبر 2025 - 17:13

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع منتخب مصر أمام زيمبابوي

أعلن منتخب زيمبابوي منافس مصر في كأس أمم إفريقيا خوض مباراتين وديتين في توقف نوفمبر المقبل، قبل نحو شهر من بطولة أمم إفريقيا 2025.

ويتواجد منتخب زيمبابوي في المجموعة الثانية رفقة منتخبات مصر وأنجولا وجنوب إفريقيا.

وأفاد الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم في بيان أن منتخب زيمبابوي سيلاقي الجزائر وقطر وديا خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر المقبل.

أخبار متعلقة:
تقييم صلاح أمام فرانكفورت من الصحف الإنجليزية سلوت: صلاح يستحق جائزة أفضل لاعب إفريقي تحديد موعد قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية هداف الجزائر: نسعى لتحقيق لقب أمم إفريقيا ولكن

ولم يتم تحديد مكان إقامة المباراتين.

يذكر أن فترة التوقف الدولي الأخيرة في عام 2025 ستكون في الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر.

إلى ذلك، أعلن الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم إقالة مايكل نيس مدرب المنتخب الأول قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب بشهرين فقط.

وأصدر الاتحاد الزيمبابوي بيانا رسميا يعلن فيه إقالة المدير الفني الألماني قبل شهرين من البطولة.

المدرب الألماني تولى المسؤولية قبل 14 شهرًا، وقاد زيمبابوي للتأهل إلى البطولة القارية، لكنه قدم نتائج مخيبة في تصفيات كأس العالم 2026.

وتذيل منتخب زيمبابوي ترتيب تصفيات كأس العالم في مجموعته بـ 5 تعادلات ومثلهم من الهزائم دون تحقيق أي انتصار.

ويتحرك الاتحاد الزيمبابوي الآن بسرعة لاختيار مدرب جديد قبل المواجهة الافتتاحية أمام مصر يوم 22 ديسمبر في أغادير.

ويواجه منتخب زيمبابوي نظيره المصري أولا قبل أن يلعب ضد أنجولا ثم يختتم مباريات المجموعة باللعب أمام جنوب إفريقيا.

وكان منتخب أنجولا قد أعلن تعيين الفرنسي باتريس بوميل قبل شهرين أيضا من أمم إفريقيا ومواجهة مصر.

وسبق لبوميل تولي قيادة منتخبات زامبيا وكوت ديفوار، كما عمل كمدرب مساعد مع منتخبات أنجولا والمغرب وزامبيا.

وقاد بوميل الأفيال في أمم إفريقيا 2022 وودع منافسات البطولة أمام مصر من ربع النهائي بركلات الترجيح.

مصر زيمبابوي الجزائر قطر
نرشح لكم
كاف يختار 7 حكام مصريين مرشحين لإدارة مباريات كأس الأمم رئيس الوداد: زياش اقتنع بمشروعنا رغم تلقيه العديد من العروض البدري ضد الشعباني.. تقرير: أمين عمر حكما لمباراة أهلي طرابلس ضد نهضة بركان هداف الجزائر: نسعى لتحقيق لقب أمم إفريقيا ولكن بونو: المغرب ينافس القوى الكبرى بالعالم.. وأحلم باللعب في الأرجنتين تحديد موعد قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية سلوت: صلاح يستحق جائزة أفضل لاعب إفريقي منافس مصر - بعد أنجولا.. زيمبابوي تقيل مدربها قبل كأس أمم إفريقيا
أخر الأخبار
تنس – السعودية تستضيف بطولة ماسترز 1000 نقطة بدءا من 2028 9 دقيقة | رياضات أخرى
من فريديم بارك.. ميسي يجدد تعاقده مع إنتر ميامي حتى 2028 20 دقيقة | أمريكا
الـ 11.. بلدية المحلة يعلن إقالة أحمد عبد الرؤوف بعد تذيل دوري المحترفين 31 دقيقة | الكرة المصرية
كاف يعلن مواعيد مباريات مصر في كأس أمم إفريقيا 2025 37 دقيقة | منتخب مصر
دوري المحترفين - أبو قير للأسمدة يخسر لأول مرة هذا الموسم.. والقناة يطارده 59 دقيقة | القسم الثاني
انتخابات الأهلي - حازم هلال: من الخطأ الاعتقاد أن انتخابات النادي انتهت بالتزكية ساعة | الدوري المصري
كاف يختار 7 حكام مصريين مرشحين لإدارة مباريات كأس الأمم ساعة | الكرة الإفريقية
خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 12 من الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 الخطيب يعلن تولي سيد عبد الحفيظ مسؤولية كرة القدم بالأهلي 3 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 4 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب
/articles/515792/منافس-مصر-زيمبابوي-تعلن-مواجهة-الجزائر-وقطر-وديا-قبل-كأس-أمم-إفريقيا