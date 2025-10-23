ترتيب الدوري المصري - الأهلي ينفرد بالصدارة بعد الجولة 11.. وتقدم بيراميدز

انفرد فريق الأهلي بصدارة الدوري عقب مرور 11 جولة بعدما حقق انتصاره الخامس على التوالي.

وشهدت الجولة 11 تفوق الأهلي في غياب الزمالك للراحة وتقدم بيراميدز. (نتائج الجولة ومواعيد الجولة 12 من هنا)

وتغلب الأهلي على الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد ليتقدم للنقطة 21 وينفرد بالصدارة بعد تعثر المصري.

كما تقدم بيراميدز للمركز السادس بعد فوز على فاركو ضمن منافسات الجولة.

ويغيب بيراميدز عن مباريات الجولة 12 بسبب تأجيل مواجهة إنبي نظرا لخوض دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويصعد أول سبعة فرق عقب نهاية الدور الأول للمنافسة على اللقب بخوض 6 مباريات لكل فريق.

بينما الفرق من الثامن إلى الـ 21 يتنافسون على الهبوط من دور واحد.

وجاء ترتيب الدوري المصري عقب الجولة الـ 11 كالآتي:

1- الأهلي - 21 نقطة "من 10 مباريات"

2- سيراميكا كليوباترا - 20 نقطة "من 10 مباريات"

3- المصري - 19 نقطة

4- الزمالك - 18 نقطة (+7) "من 10 مباريات"

5- إنبي - 18 نقطة (+4)

6- بيراميدز - 17 نقطة "من 8 مباريات"

7- وادي دجلة - 16 نقطة

--------------

8- سموحة - 15 نقطة (+3) "من 10 مباريات"

9- زد - 15 نقطة (+3)

10- مودرن سبورت - 15 نقطة (0) "من 10 مباريات"

11- البنك الأهلي - 14 نقطة (+5) "من 10 مباريات"

12- غزل المحلة - 14 نقطة (+3)

13- بتروجت - 14 نقطة (1-) "من 10 مباريات"

14- الجونة - 12 نقطة "من 10 مباريات"

15- حرس الحدود - 11 نقطة "من 10 مباريات"

16- طلائع الجيش - 9 نقاط

17- الاتحاد - 8 نقاط (7-) "من 10 مباريات"

18- كهرباء الإسماعيلية - 8 نقاط (10-) "من 10 مباريات"

19- الإسماعيلي - 7 نقاط

20- المقاولون العرب - 6 نقاط (6-)

21- فاركو - 6 نقاط (7-) "من 10 مباريات"