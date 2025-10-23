الدوري المصري - نتائج الجولة الـ 11 ومواعيد الـ 12 في غياب بيراميدز والمصري

اختتمت منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري المصري، والتي شهدت انفراد الأهلي بالقمة بعد تحقيق 5 انتصارات متتالية.

وتغلب الأهلي على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 21 نقطة من 10 مباريات لينفرد بالقمة بعد تعثر المصري.

وتعثر المصري بالتعادل السلبي أمام سموحة ليفقد نقطتين في سباق المنافسة على القمة.

وشهدت الجولة غياب كل الزمالك بسبب الحصول على راحة.

وجاءت نتائج الجولة الـ 11 من الدوري كالآتي:

وادي دجلة 1 - 2 مودرن سبورت

المقاولون العرب 1-1 إنبي

غزل المحلة 1 - 0 كهرباء الإسماعيلية

الجونة 0 - 3 البنك الأهلي

الإسماعيلي 3 - 1 حرس الحدود

زد 2 - 1 بتروجت

سيراميكا كليوباترا 2 - 0 طلائع الجيش

بيراميدز 2 - 0 فاركو

الأهلي 2 - 1 الاتحاد

المصري 0-0 سموحة

بينما مواعيد الجولة 12 جاءت كالآتي:

السبت 25 أكتوبر

حرس الحدود × غزل المحلة - 5 مساء

مودرن سبورت × المقاولون العرب - 8 مساء

الأحد 26 أكتوبر

كهرباء الإسماعيلية × سيراميكا كليوباترا - 5 مساء

طلائع الجيش × زد - 8 مساء

فاركو × الإسماعيلي - 8 مساء

الإثنين 27 أكتوبر

سموحة × الجونة - 5 مساء

الاتحاد × وادي دجلة - 8 مساء

الأربعاء 29 أكتوبر

بتروجت × الأهلي - 8 مساء

الخميس 30 أكتوبر

البنك الأهلي × الزمالك - 8 مساء