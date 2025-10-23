منافس مصر - بعد أنجولا.. زيمبابوي تقيل مدربها قبل كأس أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم إقالة مايكل نيس مدرب المنتخب الأول قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب بشهرين فقط.

ويقع منتخب زيمبابوي في المجموعة الثانية رفقة منتخبات مصر وأنجولا وجنوب إفريقيا.

وأصدر الاتحاد الزيمبابوي بيانا رسميا يعلن فيه إقالة المدير الفني الألماني قبل شهرين من البطولة.

المدرب الألماني تولى المسؤولية قبل 14 شهرًا، وقاد زيمبابوي للتأهل إلى البطولة القارية، لكنه قدم نتائج مخيبة في تصفيات كأس العالم 2026.

وتذيل منتخب زيمبابوي ترتيب تصفيات كأس العالم في مجموعته بـ 5 تعادلات ومثلهم من الهزائم دون تحقيق أي انتصار.

ويتحرك الاتحاد الزيمبابوي الآن بسرعة لاختيار مدرب جديد قبل المواجهة الافتتاحية أمام مصر يوم 22 ديسمبر في أغادير.

ويواجه منتخب زيمبابوي نظيره المصري أولا قبل أن يلعب ضد أنجولا ثم يختتم مباريات المجموعة باللعب أمام جنوب إفريقيا.

وكان منتخب أنجولا قد أعلن تعيين الفرنسي باتريس بوميل قبل شهرين أيضا من أمم إفريقيا ومواجهة مصر.

وسبق لبوميل تولي قيادة منتخبات زامبيا وكوت ديفوار، كما عمل كمدرب مساعد مع منتخبات أنجولا والمغرب وزامبيا.

وقاد بوميل الأفيال في أمم إفريقيا 2022 وودع منافسات البطولة أمام مصر من ربع النهائي بركلات الترجيح.

