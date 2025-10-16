أون سبورت تعلن بث مباراة المصري أمام الاتحاد الليبي

الخميس، 16 أكتوبر 2025 - 21:05

كتب : FilGoal

المصري - بتروجت - أحمد القرموطي - عمرو سعداوي

أعلنت قناة أون سبورت بث مباراة المصري أمام الاتحاد الليبي.

ويحل المصري ضيفا على الاتحاد الليبي في تمام الثامنة مساء الجمعة، على ملعب طرابلس الدولي في العاصمة الليبية.

واتجهت بعثة المصري إلى طرابلس يوم الأربعاء من أجل خوض المباراة.

وشهدت قائمة المصري المسافرة إلى ليبيا تواجد محمد الشامي العائد من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وجاءت قائمة المصري بالكامل كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت – محمود حمدي – محمد شحاتة.

الدفاع: كريم العراقي – أحمد عيد – باهر المحمدي – محمد هاشم – خالد صبحي – أحمد أيمن منصور – عمرو سعداوي – حسن علي.

الوسط: محمود حمادة – بونوير موجيشا – محمود حمادة – مصطفى أبو الخير - أحمد القرموطي – عبد الرحيم دغموم – ميدو جابر – عمر الساعي – حسين فيصل – أحمد علي عامر.

الهجوم – صلاح محسن – منذر طمين – كينجسلي إيدوو - محمد الشامي.

وكان المصري قد وصل لربع نهائي كأس الكونفدرالية خلال الموسم الماضي ولكنه ودع البطولة بعد الخسارة من سيمبا التنزاني بركلات الترجيح.

المصري الاتحاد الليبي الكونفدرالية
