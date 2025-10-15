عودة الشامي بعد 9 أشهر.. المصري يطير إلى طرابلس لمواجهة الاتحاد في الكونفدرالية

الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 - 10:49

كتب : FilGoal

محمد الشامي وكريم العراقي

أعلن نبيل الكوكي مدرب المصري قائمة فريقه التي ستخوض مباراة الاتحاد الليبي.

ويستعد المصري لمواجهة الاتحاد في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

واتجهت بعثة المصري إلى طرابلس من أجل خوض المباراة.

أخبار متعلقة:
المصري يعلن تجديد عقد ثنائي منتخب مصر للشباب خبر في الجول - أمين عمر ضمن 3 حكام مصريين في كأس العرب الإمارات تستضيف كأس السوبر المصري 2025.. وتحديد المباريات والمواعيد والملاعب سباحة - بالتعاون مع الاتحاد المصري.. إطلاق مهرجان مراسي للألعاب الرياضية

وشهدت قائمة المصري تواجد محمد الشامي العائد من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويغيب الشامي عن صفوف المصري منذ شهر يناير الماضي.

وجاءت قائمة المصري بالكامل كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت – محمود حمدي – محمد شحاتة.

الدفاع: كريم العراقي – أحمد عيد – باهر المحمدي – محمد هاشم – خالد صبحي – أحمد أيمن منصور – عمرو سعداوي – حسن علي.

الوسط: محمود حمادة – بونوير موجيشا – محمود حمادة – مصطفى أبو الخير - أحمد القرموطي – عبد الرحيم دغموم – ميدو جابر – عمر الساعي – حسين فيصل – أحمد علي عامر.

الهجوم – صلاح محسن – منذر طمين – كينجسلي إيدوو - محمد الشامي.

وكان المصري قد وصل لربع نهائي كأس الكونفدرالية خلال الموسم الماضي ولكنه ودع البطولة بعد الخسارة من سيمبا التنزاني بركلات الترجيح.

المصري محمد الشامي الاتحاد الليبي كأس الكونفدرالية الإفريقة
نرشح لكم
لوكا زيدان يكشف شعوره بعد تمثيل الجزائر دوليا لأول مرة تصفيات كأس العالم - مواعيد مباريات الملحق الإفريقي.. وموقف الفائز اكتملت البطاقات المباشرة في 3 قارات.. 28 متأهلا لكأس العالم 2026 حتى الآن تصفيات كأس العالم - تأهل السنغال.. والكونغو الديمقراطية تصعد للملحق على حساب بوركينا فاسو لا مجال للمفاجأة.. كوت ديفوار تهزم كينيا وتتأهل لـ كأس العالم انتهت تصفيات كأس العالم - الجابون (2)-(0) بوروندي.. كوت ديفوار (3)-(0) كينيا انتهت تصفيات المونديال - الكونغو الديمقراطية (1)-(0) السودان.. السنغال (4)-(0) موريتانيا عمورة يخطف صدارة الهدافين وزيدان يشارك لأول مرة.. الجزائر تنهي التصفيات بالفوز على أوغندا
أخر الأخبار
لوبتيجي: هذا ما طلبته من لاعبي قطر قبل مواجهة الإمارات الحاسمة 13 دقيقة | الوطن العربي
خدمة في الجول - فتح باب حجز مباريات الجولة 11 من الدوري المصري 17 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الأربعاء 15 أكتوبر والقنوات الناقلة – المغرب في نصف نهائي العالم 35 دقيقة | الوطن العربي
مدرب الإمارات: كرة القدم ليست عادلة.. لكن لا وقت للبكاء أو الإحباط 37 دقيقة | آسيا
بوتر: تدريب منتخب السويد قد يكون فرصة رائعة ساعة | الكرة الأوروبية
لوكا زيدان يكشف شعوره بعد تمثيل الجزائر دوليا لأول مرة ساعة | الكرة الإفريقية
رافينيا: الكثير من الناس أرادوا رحيلي منذ خطوتي الأولى في برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
سالم الدوسري: نجني ثمار الجهد الكبير الذي بذلناه.. وأشكر رينار لهذا السبب 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين 4 إبراهيم حسن يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي من المنتخب.. ولماذا يبكي في النشيد الوطني
/articles/515250/عودة-الشامي-بعد-9-أشهر-المصري-يطير-إلى-طرابلس-لمواجهة-الاتحاد-في-الكونفدرالية