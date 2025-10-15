عودة الشامي بعد 9 أشهر.. المصري يطير إلى طرابلس لمواجهة الاتحاد في الكونفدرالية

أعلن نبيل الكوكي مدرب المصري قائمة فريقه التي ستخوض مباراة الاتحاد الليبي.

ويستعد المصري لمواجهة الاتحاد في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

واتجهت بعثة المصري إلى طرابلس من أجل خوض المباراة.

وشهدت قائمة المصري تواجد محمد الشامي العائد من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويغيب الشامي عن صفوف المصري منذ شهر يناير الماضي.

وجاءت قائمة المصري بالكامل كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت – محمود حمدي – محمد شحاتة.

الدفاع: كريم العراقي – أحمد عيد – باهر المحمدي – محمد هاشم – خالد صبحي – أحمد أيمن منصور – عمرو سعداوي – حسن علي.

الوسط: محمود حمادة – بونوير موجيشا – محمود حمادة – مصطفى أبو الخير - أحمد القرموطي – عبد الرحيم دغموم – ميدو جابر – عمر الساعي – حسين فيصل – أحمد علي عامر.

الهجوم – صلاح محسن – منذر طمين – كينجسلي إيدوو - محمد الشامي.

وكان المصري قد وصل لربع نهائي كأس الكونفدرالية خلال الموسم الماضي ولكنه ودع البطولة بعد الخسارة من سيمبا التنزاني بركلات الترجيح.