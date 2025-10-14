المغرب يغلق ملعب محمد الخامس استعدادا لكأس أمم إفريقيا

ذكر موقع البطولة المغربي أن السلطات المغربية ستغلق ملعب محمد الخامس قبل نحو شهر من بطولة أمم إفريقيا التي يستضيفها المغرب.

ويستضيف المغرب كأس الأمم خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير بمشاركة 24 منتخبا.

وأوضح التقرير أن الملعب سيغلق أبوابه في نوفمبر المقبل من أجل أشغال الصيانة قبل البطولة المرتقبة.

وأضاف التقرير أن الإغلاق المنتظر للملعب يهدف إلى صيانة العشب الطبيعي، حيث ستتم عملية بذر صنف جديد من العشب الشتوي المعروف باسم راي جراس، الذي ينمو في درجات حرارة منخفضة.

ليحل محل عشب برمودا الذي يدخل مرحلة سبات خلال فصل الشتاء.

ولفت التقرير إلى أن نادي الرجاء أعلن مواصلة خوض مبارياته بملعب محمد الخامس إلى غاية إغلاقه شهر نوفمبر المقبل.

إذ أعلن نادي الرجاء أنه سيواصل خوض مبارياته على أرضية ملعب محمد الخامس وذلك بعد اجتماع عقد يوم الأحد 12 أكتوبر الجاري، برئاسة محافظ الدار البيضاء، وبحضور ممثلين عن الاتحاد المغربي لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة.

إلى ذلك، كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن أسعار تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب جنوب إفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.

وأعلن كاف عبر حسابه الرسمي عن أسعار التذاكر التي تم تصنيفها إلى المباراة الافتتاحية، والمباريات الكبرى في دور المجموعات، وبقية مباريات دور المجموعات، وبدءًا من دور الـ16 حتى المباراة النهائية.

وحدد كاف المواجهات الكبرى في دور المجموعات إلى 7 مباريات وهم: (المغرب × مالي، ومصر × جنوب إفريقيا، ونيجيريا× تونس، والجزائر × بوركينا فاسو، وكوت ديفوار × الكاميرون، والسنغال × الكونغو الديمقراطية، وزامبيا × المغرب).

كما تم تقسيم أسعار التذاكر إلى 3 مستويات.

وجاءت أسعار التذاكر (بالجنيه المصري) كالتالي:

المباراة الافتتاحية:

المستوى الأول: 500 درهم (2615.5 جنيه مصري)

المستوى الثاني: 300 درهم (1569.3 جنيه مصري)

المستوى الثالث: 150 درهم (784.6 جنيه مصري)

المباريات الكبرى في دور المجموعات:

المستوى الأول: 400 درهم (2092.4 جنيه مصري)

المستوى الثاني: 250 درهم (1307.7 جنيه مصري)

المستوى الثالث: 100 درهم (523 جنيه مصري)

بقية مباريات دور المجموعات:

المستوى الأول: 300 درهم (1569.3 جنيه مصري)

المستوى الثاني: 200 درهم (1046.2 جنيه مصري)

المستوى الثالث: 100 درهم (523 جنيه مصري)

دور الـ16:

المستوى الأول: 500 درهم (2615.5 جنيه مصري)

المستوى الثاني: 300 درهم (1569.3 جنيه مصري)

المستوى الثالث: 150 درهم (784.6 جنيه مصري)

ربع النهائي:

المستوى الأول: 600 درهم (3138.6 جنيه مصري)

المستوى الثاني: 400 درهم (2092.4 جنيه مصري)

المستوى الثالث: 200 درهم (1046.2 جنيه مصري)

نصف النهائي:

المستوى الأول: 800 درهم (4184.8 جنيه مصري)

المستوى الثاني: 500 درهم (2615.5 جنيه مصري)

المستوى الثالث: 300 درهم (1569.3 جنيه مصري)

النهائي:

المستوى الأول: 900 درهم ( 4707.9 جنيه مصري)

المستوى الثاني: 600 درهم (3138.6 جنيه مصري)

المستوى الثالث: 400 درهم (2092.4 جنيه مصري)