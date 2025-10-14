مواعيد مباريات الثلاثاء 14 أكتوبر.. جولة الحسم لتصفيات المونديال في إفريقيا وآسيا وأوروبا

تقام جولة الحسم من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في إفريقيا وآسيا وأوروبا.

ويلعب منتخب السعودية مباراة نارية ضد منافسه العراق ويحتاج منتخب السعودية إلى التعادل أو الفوز لحسم تأهله إلى كأس العالم بينما لا بديل عن الانتصار بالنسبة للعراق.

ويصارع منتخب نيجيريا من أجل الوصول للملحق المؤهل لكأس العالم على أقل تقدير إذ سيواجه منافسه بنين.

لمعرفة كافة مباريات اليوم من هنا

تصفيات كأس العالم – إفريقيا

نيجيريا × بنين.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على منصة شاهد.

السنغال × موريتانيا.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على منصة شاهد.

جنوب إفريقيا × رواندا.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على منصة شاهد.

تصفيات كأس العالم آسيا

السعودية × العراق.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة بي إن سبورتس والكأس.

قطر × الإمارات.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة وربع مساء على قناة بي إن سبورتس والكأس.

تصفيات كأس العالم – أوروبا

تركيا × جورجيا.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة بي إن سبورتس.