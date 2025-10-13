تصفيات كأس العالم - شيكو بانزا يشارك في تعادل أنجولا أمام الكاميرون.. ومصير الأسود من الملحق

حسم التعادل السلبي مواجهة الكاميرون أمام أنجولا في ختام تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشارك شيكو بانزا لاعب الزمالك أساسيا مع أنجولا لمدة 90 دقيقة قبل أن يتم استبداله.

ورفع منتخب الكاميرون رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني لينتظر مصيره من الملحق مع ختام التصفيات.

ويلعب أول 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني في المجموعات ملحقا ليتأهل أحدهم إلى الملحق العالمي.

وتحسم 9 فرق تأهلها بشكل مباشر وهم المتصدرون لكل مجموعة من التصفيات.

وكان منتخب كاب فيردي قد حسم تأهله لكأس العالم من المجموعة بعد تصدره برصيد 23 نقطة.

ويحتل منتخب الكاميرون في الوقت الحالي المركز الثاني بترتيب الملحق الإفريقي برصيد 15 نقطة بعد حذف نتائجه ضد إسواتيني.

وأرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في 14 مارس الماضي خطابا رسميا للاتحادات المحلية يفيد بأن مباريات وصيف كل مجموعة ضد متذيل الترتيب سيتم خصمها عند تحديد المتأهلين للملحق الإفريقي.

ويأتي ذلك بسبب عدم مشاركة منتخب إريتريا في المجموعة الخامسة.

وينتظر منتخب الكاميرون نتائج المجموعات الثانية والثالثة والسادسة لتحديد موقفه من تصفيات الملحق الإفريقي.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إقامة الملحق الإفريقي في نوفمبر المقبل بالمغرب.

ويأتي جدول مباريات الملحق كالآتي:

الفريق صاحب المركز الأول × الفريق صاحب المركز الرابع

الفريق صاحب المركز الثاني × الفريق صاحب المركز الثالث

النهائي: الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2