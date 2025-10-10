تصفيات كأس العالم – انتصارا بنين ونيجيريا يشعلان مجموعة الموت.. وجولة مصيرية

أشعل منتخبي بنين ونيجيريا منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم .

وفاز منتخب نيجيريا على ليسوتو، فيما حقق منتخب بنين الفوز على رواندا.

بينما تعثر منتخب جنوب إفريقيا بالتعادل ضد زيمبابوي ليشتعل صراع المجموعة.

وسجل ويليام إيكونج وأكور أدامز هدفي منتخب نيجيريا في شباك ليسوتو.

فيما أحرز هلومفو كالاكي هدف منتخب ليسوتو الوحيد في شباك النسور الخضراء.

الفوز رفع رصيد منتخب نيجيريا إلى 14 نقطة في المركز الثالث.

بينما توقف رسيد ليسوتو عند 9 نقاط في المركز الخامس بترتيب المجموعة.

في المقابل سجل تويسون أييجون هدفا ثمينا منح من خلاله منتخب بنين الفوز على رواندا.

وفاز منتخب بنين على رواندا ليخطف صدارة المجموعة الثالثة المشتعلة للغاية.

الفوز رفع رصيد منتخب بنين إلى 17 نقطة في الصدارة، بينما توقف رصيد منتخب رواندا عند 11 نقطة في المركز الرابع.

ترتيب المجموعة الثالثة قبل الجولة الأخيرة:

بنين 17 نقطة

جنوب إفريقيا 15 نقطة

نيجيريا 14 نقطة

روندا 11 نقطة

ليسوتو 9 نقاط.

زيمبابوي 5 نقاط.

الجولة الأخيرة الحاسمة ستجمع بنين ضد نيجيريا، وجنوب إفريقيا ضد روندا.

ويتأهل المتصدر مباشرة لنهائيات كأس العالم 2026، فيما يلعب صاحب المركز الثاني في الملحق الإفريقي لحسم بطاقة القارة في الملحق العالمي.