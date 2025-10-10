تصفيات كأس العالم – انتصارا بنين ونيجيريا يشعلان مجموعة الموت.. وجولة مصيرية

الجمعة، 10 أكتوبر 2025 - 22:59

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نيجيريا

أشعل منتخبي بنين ونيجيريا منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم .

وفاز منتخب نيجيريا على ليسوتو، فيما حقق منتخب بنين الفوز على رواندا.

بينما تعثر منتخب جنوب إفريقيا بالتعادل ضد زيمبابوي ليشتعل صراع المجموعة.

أخبار متعلقة:
ثنائية بن رمضان.. تونس تقسو على ساو تومي بسداسية في تصفيات كأس العالم تصفيات كأس العالم - جراديشار وسيسكو يقودان هجوم سلوفينيا ضد كوسوفو تصفيات كأس العالم - السنغال تحافظ على الصدارة.. وانتصار الكونغو يؤجل الحسم للجولة الأخيرة تصفيات كأس العالم - سوبر هاتريك أوباميانج يُبقى على حظوظ الجابون.. وكوت ديفوار تنتصر بسباعية

وسجل ويليام إيكونج وأكور أدامز هدفي منتخب نيجيريا في شباك ليسوتو.

فيما أحرز هلومفو كالاكي هدف منتخب ليسوتو الوحيد في شباك النسور الخضراء.

الفوز رفع رصيد منتخب نيجيريا إلى 14 نقطة في المركز الثالث.

بينما توقف رسيد ليسوتو عند 9 نقاط في المركز الخامس بترتيب المجموعة.

قد تكون صورة ‏‏‏كرة قدم‏، و‏كرة قدم‏‏ و‏تحتوي على النص '‏つ味 60YMOS RB 60 60Y Y RA'S 17 ش 2公‏'‏‏

في المقابل سجل تويسون أييجون هدفا ثمينا منح من خلاله منتخب بنين الفوز على رواندا.

وفاز منتخب بنين على رواندا ليخطف صدارة المجموعة الثالثة المشتعلة للغاية.

الفوز رفع رصيد منتخب بنين إلى 17 نقطة في الصدارة، بينما توقف رصيد منتخب رواندا عند 11 نقطة في المركز الرابع.

ترتيب المجموعة الثالثة قبل الجولة الأخيرة:

بنين 17 نقطة

جنوب إفريقيا 15 نقطة

نيجيريا 14 نقطة

روندا 11 نقطة

ليسوتو 9 نقاط.

زيمبابوي 5 نقاط.

الجولة الأخيرة الحاسمة ستجمع بنين ضد نيجيريا، وجنوب إفريقيا ضد روندا.

ويتأهل المتصدر مباشرة لنهائيات كأس العالم 2026، فيما يلعب صاحب المركز الثاني في الملحق الإفريقي لحسم بطاقة القارة في الملحق العالمي.

نيجيريا بنين تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
ثنائية بن رمضان.. تونس تقسو على ساو تومي بسداسية في تصفيات كأس العالم تصفيات كأس العالم - السنغال تحافظ على الصدارة.. وانتصار الكونغو يؤجل الحسم للجولة الأخيرة تصفيات كأس العالم - سوبر هاتريك أوباميانج يُبقى على حظوظ الجابون.. وكوت ديفوار تنتصر بسباعية "اختار نادي الشعب".. أهلي بنغازي يتعاقد مع سالم أبو شعالة بيتكوفيتش: أريد الفوز على أوغندا حتى بعد التأهل لكأس العالم 2026 مؤتمر الركراكي: نفتخر بمعادلة إنجاز إسبانيا وألمانيا.. وإذا لم تسجل ستتعذب المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم للشباب مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة - تصفيات إفريقيا وأوروبا لكأس العالم
أخر الأخبار
بعد رحيله عن الأهلي.. عماد النحاس مدربا لـ الزوراء العراقي 14 دقيقة | الدوري المصري
في غياب صلاح.. منتخب مصر يواصل تحضيراته لمواجهة غينيا بيساو 24 دقيقة | الكرة المصرية
ديشامب يكشف تفاصيل إصابة مبابي 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
فيتوريا: صلاح اتخذ قرارا حاسما لن أكشفه.. ولاعبو الأهلي والزمالك يعيشون كالملوك 59 دقيقة | الكرة المصرية
الثالث تواليا - مبابي يقود فرنسا للفوز على أذربيجان بثلاثية في تصفيات كأس العالم ساعة | الكرة الأوروبية
بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تتعادل ضد كوسوفو سلبيا في تصفيات كأس العالم ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: البرازيل تسعى لاستمرار أنشيلوتي حتى 2030 ساعة | أمريكا
على أرض ليبيا.. أتليتكو يفوز على إنتر بركلات الترجيح في كأس إعمار بنغازي 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 3 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 4 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل
/articles/515033/تصفيات-كأس-العالم-انتصارا-بنين-ونيجيريا-يشعلان-مجموعة-الموت-وجولة-مصيرية