تصفيات كأس العالم - السنغال تحافظ على الصدارة.. وانتصار الكونغو يؤجل الحسم للجولة الأخيرة

حقق منتخب السنغال انتصارا عريضا على حساب نظيره جنوب السنغال ليحافظ على صدارة ترتيب المجموعة الثانية في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفاز منتخب السنغال على جنوب السودان 5-0 ضمن الجولة التاسعة من التصفيات.

سجل أهداف السنغال: ساديو ماني ونيكولاس جاكسون وشريف ندياي، وإسماعيل سار (هدفين).

الفوز رفع رصيد السنغال إلى 21 نقدرة في صدارة ترتيب المجموعة.

فيما توقف ترتيب منتخب جنوب السودان عند 4 نقاط في المركز السادس والأخير.

انتصار ثمين

في المقابل حقق منتخب الكونغو انتصارا ثمينا على حساب توجو ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

وسجل سيدريك باكامبو هدف الفوز لمنتخب الكونغو في شباك توجو.

الفوز رفع رصيد منتخب الكونغو إلى 19 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثانية.

ويتأهل المتصدر مباشرة لنهائيات كأس العالم 2026، فيما يلعب صاحب المركز الثاني في الملحق الإفريقي لحسم بطاقة القارة في الملحق العالمي.

ترتيب المجموعة قبل الجولة الأخيرة

السنغال 21 نقطة

الكونغو 19 نقطة

السودان 13 نقطة

توجو 7 نقاط

موريتيانيا 7 نقاط

جنوب السودان 4 نقاط.