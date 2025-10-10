بيتكوفيتش: أريد الفوز على أوغندا حتى بعد التأهل لكأس العالم 2026

يرغب فلاديمير بيتكوفيتش في تحقيق الفوز أمام أوغندا بالجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم حتى بعد ضمان التأهل رسميا.

وحجز منتخب الجزائر رابع بطاقات التأهل لنهائيات كأس العالم عن قارة إفريقيا بعد الفوز 3-0 على الصومال في الجولة قبل الأخيرة.

وصرّح فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني للجزائر قائلا: "أريد الفوز في المباراة الأخيرة على أوغندا حتى بعد ضمان التأهل لكأس العالم".

وأضاف "عرفنا كيف نجعل المباراة سهلة، وفي لقاء بهذه الأهمية تمكنا من اللعب بمتعة داخل الملعب، والانتقادات التي وجُهت لنا ساعدتنا على التطور وتصحيح الأخطاء".

وأكمل "هدفنا أن نظهر بشكل قوي في أمم إفريقيا بالمغرب".

وأتم "محرز لم يحتج لدعمي وأسكت الكثير من الانتقادات وهو معتاد على الضغوط فهو لاعب على مستوى عالٍ جدا".

وأصبحت الجزائر المنتخب رقم 20 الذي يحجز بطاقة التأهل لكأس العالم 2026 والرابع إفريقيا بعد مصر والمغرب وتونس.

كما بات الخامس عربيا بعد مصر والمغرب وتونس والأردن.