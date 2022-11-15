فيديو في الجول – فضيحة خيخون.. عندما ألقى جمهور ألمانيا البيض على لاعبيه بسبب الجزائر

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2022 - 20:30

كتب : رامي جمال

فضيحة خيخون

كانت الجزائر في طريقها لتكون أول منتخب إفريقي وعربي يتأهل للدور الثاني في كأس العالم 1982.

ولكن مؤامرة كبرى بين ألمانيا والنمسا تسببت في إقصاء محاربي الصحراء.

مؤامرة تسببت في إلقاء جماهير ألمانيا البيض على اللاعبين.

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المزيد من العار ظل يلاحق المنتخبين وكواليس اعتراف بالمؤامرة تم التراجع عنه.

فما هي القصة وكواليسها؟

شاهد الفيديو

ألمانيا الجزائر النمسا كأس العالم فضيحة خيخون
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