فيديو في الجول – فضيحة خيخون.. عندما ألقى جمهور ألمانيا البيض على لاعبيه بسبب الجزائر
الثلاثاء، 15 نوفمبر 2022 - 20:30
كتب : رامي جمال
كانت الجزائر في طريقها لتكون أول منتخب إفريقي وعربي يتأهل للدور الثاني في كأس العالم 1982.
ولكن مؤامرة كبرى بين ألمانيا والنمسا تسببت في إقصاء محاربي الصحراء.
مؤامرة تسببت في إلقاء جماهير ألمانيا البيض على اللاعبين.
المزيد من العار ظل يلاحق المنتخبين وكواليس اعتراف بالمؤامرة تم التراجع عنه.
فما هي القصة وكواليسها؟
شاهد الفيديو
video:1
نرشح لكم
فان دايك: استضافة كأس العالم بقطر؟ أنا لاعب كرة قدم.. لست سياسيا كأس العالم - كرواتيا.. الآن سيتذكرونه جيدا نعيم السليتي يتحدث عن مواجهة فرنسا التي ترعرع فيها.. واستضافة قطر لـ كأس العالم بيرناردو: أحلم بالفوز بكأس العالم.. ورونالدو السلاح الفتاك لـ البرتغال منتخب فرنسا: نحترم ثقافة قطر ولكن تأكد غياب ماني عن أول مباريات السنغال في كأس العالم كأس العالم - منتخب اليابان.. مر 17 عاما اختبر معلوماتك - عن أشهر لاعبي كرواتيا في كأس العالم