محرز: أنا لست رونالدو
الجمعة، 10 أكتوبر 2025 - 00:56
كتب : FilGoal
كشف رياض محرز قائد منتخب الجزائر أن كأس العالم 2026 ستكون الأخيرة له.
وتأهل منتخب الجزائر لنهائيات كأس العالم بعد فوزه على الصومال بنتيجة 3-0 قبل جولة على نهاية التصفيات الإفريقية.
وقال قائد منتخب الجزائر في تصريحات للصحفيين: كأس العالم الأخيرة لي؟ أنا لست رونالدو يا أخي، على كل حال الأهم هو التأهل، وسنضع ملف كأس العالم جانبا".
وأضاف "الحمد لله على هذا الفوز المهم، قدمنا أداءً جيدًا وسيطرنا على مجريات اللقاء من البداية إلى النهاية. سعيد جدًا بمساعدتي للفريق بتمريرتين حاسمتين، والأهم أننا حققنا هدفنا وتأهلنا رسميًا إلى المونديال".
وأصبحت الجزائر المنتخب رقم 20 الذي يحجز بطاقة التأهل لكأس العالم 2026 والرابع إفريقيا بعد مصر والمغرب وتونس.
كما بات الخامس عربيا بعد مصر والمغرب وتونس والأردن.
