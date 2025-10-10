محرز: أنا لست رونالدو

الجمعة، 10 أكتوبر 2025 - 00:56

كتب : FilGoal

رياض محرز - الجزائر ضد موريتانيا

كشف رياض محرز قائد منتخب الجزائر أن كأس العالم 2026 ستكون الأخيرة له.

رياض محرز

النادي : الأهلي

الجزائر

وتأهل منتخب الجزائر لنهائيات كأس العالم بعد فوزه على الصومال بنتيجة 3-0 قبل جولة على نهاية التصفيات الإفريقية.

وقال قائد منتخب الجزائر في تصريحات للصحفيين: كأس العالم الأخيرة لي؟ أنا لست رونالدو يا أخي، على كل حال الأهم هو التأهل، وسنضع ملف كأس العالم جانبا".

وأضاف "الحمد لله على هذا الفوز المهم، قدمنا أداءً جيدًا وسيطرنا على مجريات اللقاء من البداية إلى النهاية. سعيد جدًا بمساعدتي للفريق بتمريرتين حاسمتين، والأهم أننا حققنا هدفنا وتأهلنا رسميًا إلى المونديال".

وأصبحت الجزائر المنتخب رقم 20 الذي يحجز بطاقة التأهل لكأس العالم 2026 والرابع إفريقيا بعد مصر والمغرب وتونس.

كما بات الخامس عربيا بعد مصر والمغرب وتونس والأردن.

وتقدم منتخب الجزائر مبكرا بفضل هدفي محمد الأمين عمورة في الدقيقة 6 ورياض محرز في الدقيقة 19 في اللقاء الذي أقيم على الملعب الأولمبي في وهران.

وفي الشوط الثاني سجل عمورة الهدف الثالث للجزائر والثاني له من صناعة محرز في الدقيقة 57.

ووصل عمورة لـ 8 أهداف يحتل بها المركز الثاني في ترتيب هدافي التصفيات القارية خلف محمد صلاح قائد منتخب مصر متصدر القائمة برصيد 9 أهداف.

الفوز رفع رصيد الجزائر لـ 22 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن أوغندا صاحبة المركز الثاني.

ويستضيف منتخب الجزائر يوم الإثنين المقبل منافسه أوغندا في الجولة الأخيرة.

وإليكم قائمة المتأهلين حتى الآن

الدول المستضيفة: الولايات المتحدة – كندا – المكسيك

إفريقيا: مصر – المغرب – تونس - الجزائر

آسيا: الأردن – اليابان – كوريا الجنوبية – أستراليا – إيران – أوزبكستان

أمريكا الجنوبية: الأرجنتين – البرازيل – أوروجواي – كولومبيا – الإكوادور – باراجواي

أوقيانوسيا: نيوزيلندا

الجزائر في كأس العالم 2026

تأهل منتخب الجزائر لكأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ 2014.

فبدأ ثعالب الصحراء المشوار في نسخة 1982 بإسبانيا وودعوا آنذاك بفضل فضيخة خيخون بفارق الأهداف بعدما تعادلت في النقاط مع ألمانيا الغربية والنمسا. (تعرف على القصة أكثر من هنــــــــــــا)

ثم تأهلت لنسخة 1986 في المكسيك وودعوا مبكرا من الدور الأول دون فوز، وهو ما تكرر في 2010.

وجاء الإنجاز الأفضل في 2014 بالبرازيل بعدما تخطوا مرحلة المجموعات لأول مرة وخرجوا من دور الـ 16 على يد ألمانيا بعد مباراة استمرت لـ 120 دقيقة.

إجمالا خاض منتخب الجزائر 13 مباراة في كأس العالم من قبل فاز في 3 وتعادل في 3 وخسر 7 سجل 13 هدفا واستقبل 19.

