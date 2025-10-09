رقم 20.. الجزائر إلى كأس العالم 2026

تأهل منتخب الجزائر إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعدما حقق الفوز على الصومال بنتيجة 3-0 في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية.

وأصبحت الجزائر المنتخب رقم 20 الذي يحجز بطاقة التأهل لكأس العالم 2026 والرابع إفريقيا بعد مصر والمغرب وتونس.

كما بات الخامس عربيا بعد مصر والمغرب وتونس والأردن.

وتقدم منتخب الجزائر مبكرا بفضل هدفي محمد الأمين عمورة في الدقيقة 6 ورياض محرز في الدقيقة 19 في اللقاء الذي أقيم على الملعب الأولمبي في وهران.

وفي الشوط الثاني سجل عمورة الهدف الثالث للجزائر والثاني له من صناعة محرز في الدقيقة 57.

ووصل عمورة لـ 8 أهداف يحتل بها المركز الثاني في ترتيب هدافي التصفيات القارية خلف محمد صلاح قائد منتخب مصر متصدر القائمة برصيد 9 أهداف.

الفوز رفع رصيد الجزائر لـ 22 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن أوغندا صاحبة المركز الثاني.

ويستضيف منتخب الجزائر يوم الإثنين المقبل منافسه أوغندا في الجولة الأخيرة.

وإليكم قائمة المتأهلين حتى الآن

الدول المستضيفة: الولايات المتحدة – كندا – المكسيك

إفريقيا: مصر – المغرب – تونس - الجزائر

آسيا: الأردن – اليابان – كوريا الجنوبية – أستراليا – إيران – أوزبكستان

أمريكا الجنوبية: الأرجنتين – البرازيل – أوروجواي – كولومبيا – الإكوادور – باراجواي

أوقيانوسيا: نيوزيلندا

الجزائر في كأس العالم 2026

تأهل منتخب الجزائر لكأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ 2014.

فبدأ ثعالب الصحراء المشوار في نسخة 1982 بإسبانيا وودعوا آنذاك بفضل فضيخة خيخون بفارق الأهداف بعدما تعادلت في النقاط مع ألمانيا الغربية والنمسا. (تعرف على القصة أكثر من هنــــــــــــا)

ثم تأهلت لنسخة 1986 في المكسيك وودعوا مبكرا من الدور الأول دون فوز، وهو ما تكرر في 2010.

وجاء الإنجاز الأفضل في 2014 بالبرازيل بعدما تخطوا مرحلة المجموعات لأول مرة وخرجوا من دور الـ 16 على يد ألمانيا بعد مباراة استمرت لـ 120 دقيقة.

إجمالا خاض منتخب الجزائر 13 مباراة في كأس العالم من قبل فاز في 3 وتعادل في 3 وخسر 7 سجل 13 هدفا واستقبل 19.