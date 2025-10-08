برشلونة يكشف تفاصيل مواجهة فياريال في أمريكا.. وخصم لمن لا يستطيع السفر

أعلن نادي برشلونة مواجهة فياريال في الجولة 17 من الدوري الإسباني على ملعب هارد روك في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية يوم 21 ديسمبر المقبل.

ويأتي ذلك بعدما وافق الاتحاد الأوروبي على إقامة المباراة خارج إسبانيا. (طالع التفاصيل)

وقال جوان لابورتا رئيس برشلونة: "سنخوض مباراة تنافسية في مدينة مثل ميامي، وأمام جماهير برشلونة الغفيرة وستكون بالفعل عرض رائع.

فيما قال فيرناندو رويج رئيس فياريال: "نأمل أن نكون قادرين على التواصل مع مشجعينا من أجزاء أخرى من العالم عبر هذه المبادرة وأن نواصل تنمية اسم النادي وكذلك الدوري الإسباني.

ومن جانبه صرّح خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني: "الرابطة تمثل ملايين الجماهير في كأس العالم ومن بينها العديد من الذين يتابعون أنديتهم بشغف ويستحقون الفرصة لخوض تلك التجربة مرة وحيدة على الأقل".

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني بث المباراة عن طريق شركاء البث التلفزيوني.

وأشارت رابطة الدوري الإسباني بالسماح لجماهير فياريال الحاملين للبطاقات الموسمية بالسفر إلى أمريكا بدون مقابل، ومن لن يستطيع السفر سيحصل على خصم 30% من قيمة تذاكر الفريق الموسمية.

تأتي تلك الخطوة كون المباراة ستقام على ملعب لا سيراميكا معقل فياريال.

ولن تكون تلك أول مباراة لبرشلونة على هارد روك الذي يتسع لـ 65 ألف مشجع، في 2022 انتصر على إنتر ميامي وديا بنتيجة 6-0، وفاز في الكلاسيكو على ريال مدريد بنتيجة 3-2، وفي 2017 انتصر الفريق على نابولي بنتيجة 2-0 وجاءت الخسارة الوحيدة على نفس الملعب أمام شيفاز جوادالاخارا المكسيكي بنتيجة 4-1.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما يحتل فياريال المركز الثالث.

يذكر أن يويفا وافق على إقامة مباراة ميلان وكومو أيضا خارج إيطاليا وستقام في أستراليا.

