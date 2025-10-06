"لن تتكرر في المستقبل".. يويفا يوافق على إقامة مباراة فياريال وبرشلونة خارج إسبانيا

أعلن الاتحاد الأوروبي "يويفا" موافقته على إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي.

وكانت رابطة الدوري الإسباني واتحاد الكرة الإسباني بالتوافق مع الفريقين قد قررا إقامة مباراة فياريال وبرشلونة من الدوري في ميامي.

القرار واجه معارضة الأندية الإسبانية ولإقامة المباراة يجب الحصول على موافقة يويفا والتي أعطت الضوء الأخضر بدورها.

كما وافق يويفا على إقامة مباراة ميلان وكومو أيضا خارج إيطاليا والتي من المرجح أن تقام في أستراليا.

وشدد يويفا على رفضه خوض أي مباريات من الدوري المحلية خارج البلاد في المستقبل وعلى أن موافقته على الطلبين جاء بشكل استثنائي.

وأشار يويفا إلى أنه سيساهم بشكل فعال في عمل الاتحاد الدولي لضمان أن تحافظ اللوائح المستقبلية على البطولات المحلية وعلى العلاقة بين الأندية والجماهير.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما يحتل فياريال المركز الثالث.