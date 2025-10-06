"لن تتكرر في المستقبل".. يويفا يوافق على إقامة مباراة فياريال وبرشلونة خارج إسبانيا

الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 19:21

كتب : FilGoal

برشلونة - لامين يامال

أعلن الاتحاد الأوروبي "يويفا" موافقته على إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي.

وكانت رابطة الدوري الإسباني واتحاد الكرة الإسباني بالتوافق مع الفريقين قد قررا إقامة مباراة فياريال وبرشلونة من الدوري في ميامي.

القرار واجه معارضة الأندية الإسبانية ولإقامة المباراة يجب الحصول على موافقة يويفا والتي أعطت الضوء الأخضر بدورها.

أخبار متعلقة:
السقوط الأول في الدوري.. إشبيلية يقسو على برشلونة برباعية تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي وتوريس يقودان الهجوم ضد إشبيلية سبورت: برشلونة توصل لاتفاق مع دي يونج لتمديد عقده سبورت: برشلونة يراقب مدافع دورتموند

كما وافق يويفا على إقامة مباراة ميلان وكومو أيضا خارج إيطاليا والتي من المرجح أن تقام في أستراليا.

وشدد يويفا على رفضه خوض أي مباريات من الدوري المحلية خارج البلاد في المستقبل وعلى أن موافقته على الطلبين جاء بشكل استثنائي.

وأشار يويفا إلى أنه سيساهم بشكل فعال في عمل الاتحاد الدولي لضمان أن تحافظ اللوائح المستقبلية على البطولات المحلية وعلى العلاقة بين الأندية والجماهير.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما يحتل فياريال المركز الثالث.

برشلونة فياريال الدوري الإسباني يويفا
نرشح لكم
فليك: مباراة وخسرناها.. يجب أن نمضي قدما السقوط الأول في الدوري.. إشبيلية يقسو على برشلونة برباعية انتهت الدوري الإسباني - إشبيلية (4)-(1) برشلونة تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي وتوريس يقودان الهجوم ضد إشبيلية تشواميني: ألعب في أفضل فريق بالعالم منذ 4 سنوات وأتمنى الاستمرار فينيسيوس: لا يمكننا خسارة نقاط على ملعبنا.. ولعبت بشكل رائع ضد فياريال مؤتمر ألونسو: فينيسيوس كان رائعا ضد فياريال.. والمنتخب هو من سيقيم حالة مبابي سبورت: أراوخو رفض عروض ليفربول وتشيلسي ويوفنتوس في الصيف
أخر الأخبار
الزمالك يدعو أعضاء الجمعية العمومية للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي 30 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - إدارة الزمالك تسعى لحل أزمة مستحقات بنتايك ساعة | الدوري المصري
ليفاندوفسكي: إهدار ركلات الجزاء جزء من كرة القدم.. وهزيمة إشبيلية قد تعيد لنا التوازن ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر مقرب من بنتايك لـ في الجول: أرسلنا إنذارا للزمالك لفسخ العقد بسبب المستحقات ساعة | الدوري المصري
مجلس إدارة الأهلي يعتمد أوراق المرشحين في انتخابات النادي ساعة | الدوري المصري
يويفا يعلن نقل مباراة ميلان ضد كومو خارج إيطاليا ساعة | الكرة الأوروبية
ديشامب يكشف حالة مبابي بعد الإصابة ضد فياريال ساعة | الكرة الأوروبية
وليد سليمان: لانجلير بدأ مهام عمله في الأهلي.. ونسعى للاستفادة من خبراته 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 3 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 4 انتهت في الدوري - الزمالك (1)-(1) غزل المحلة.. نقطة لكل فريق
/articles/514801/لن-تتكرر-في-المستقبل-يويفا-يوافق-على-إقامة-مباراة-فياريال-وبرشلونة-خارج-إسبانيا