إيفرتون يمدد عقد تاركوفسكي
الأربعاء، 08 أكتوبر 2025 - 16:48
كتب : FilGoal
أعلن نادي إيفرتون يوم الأربعاء تمديد عقد قائده جيمس تاركوفسكي حتى صيف 2028.
وتألق البالغ من العمر 32 عاما في صفوف التوفيز
وقال تاركوفسكي في تصريحات لموقع ناديه: "أنا متحمس وفخور للغاية باستمراري مع إيفرتون وبمواصلة هذه الرحلة المثيرة".
وأضاف "شهدت مسيرتي مع إيفرتون بعض التقلبات الكبيرة وبعض النجاحات الكبيرة".
وتابع "لقد تجاوزنا هذه الأوقات الصعبة معا، ونأمل أن نحقق النجاحات في المستقبل".
وشارك تاركوفسكي في 128 مباراة منذ انتقاله إلى إيفرتون في صيف 2022.
وانضم اللاعب الإنجليزي إلى التوفيز قادما من بيرنلي.
