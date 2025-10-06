الدوري المصري - صلاح محسن الهداف وهاني الأكثر مساهمة.. وتعادلات عبد العال مستمرة

الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 16:34

كتب : FilGoal

علاء عبد العال - غزل المحلة

ينفرد صلاح محسن مهاجم المصري بصدارة هدافين الدوري برصيد 5 أهداف عقب مرور 10 جولات.

كما أصبح محمد هاني أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري برصيد 4 أهداف هذا الموسم.

وواصل الأهلي انتصاراته للمباراة الرابعة على التوالي بينما تعثر الزمالك للمرة الثالثة على التوالي.

لمعرفة نتائج الجولة العاشرة ومواعيد الـ 11 من الدوري. (من هنا)

لمعرفة ترتيب الدوري المصري عقب ختام الجولة العاشرة (من هنا)

وحافظ علاء عبد العال المدير الفني لفريق غزل المحلة على خلطته السحرية في الدوري هذا الموسم وحقق التعادل الثامن مع الفريق من أصل 10 مباريات.

ورفع غزل المحلة رصيده إلى 11 نقطة، وبات الفريق الأكثر تعادلا في الدوري بـ 8 تعادلات.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز أرقام الدوري بعد 10 جولات وترتيب الهدافين:

- عبد الرحيم دغموم الأكثر مساهمة في الأهداف بالدوري برصيد 7 أهداف (سجل 4 - صنع 3).

- المقاولون العرب وفاركو دون تحقيق أي انتصار في الدوري حتى الآن.

- غزل المحلة الأكثر تعادلا في الدوري برصيد 8 مباريات.

- المصري أقوى خط هجوم برصيد 18 هدفا من 10 مباريات، يليه الأهلي بـ 17 هدفا من 9 مباريات.

- سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة أقوى خط دفاع باستقبال 4 أهداف فقط، وبيراميدز يتساوى معهم لكن من 7 مباريات.

- محمد هاني الأكثر صناعة للأهداف برصيد 4 أهداف.

وجاء ترتيب المراكز الأولى للهدافين كالآتي:

1- صلاح محسن - المصري - 5 أهداف

2- عبد الرحيم دغموم - المصري - 4 أهداف

2- عمر الساعي - المصري - 4 أهداف

2- محمود تريزيجيه - الأهلي - 4 أهداف

5- أحمد فاروق - وادي دجلة - 3 أهداف

5- عدي الدباغ - الزمالك - 3 أهداف

5- بابي بادجي - سموحة - 3 أهداف

5- محمد شيكا - كهرباء الإسماعيلية - 3 أهداف

