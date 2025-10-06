ترتيب الدوري المصري - الأهلي يزاحم المصري والزمالك على الصدارة.. وصعود إنبي

يواصل فريق الأهلي انتصاراته في الدوري ليزاحم المصري والزمالك على الصدارة برصيد 18 نقطة لكل منهم عقب مرور 10 جولات.

وشهدت الجولة التاسعة استمرار تفوق الأهلي مع تعثر الزمالك للمباراة الثالثة على التوالي. (مزيد من التفاصيل)

وواصل فريق إنبي تحت قيادة حمزة الجمل تألقه ووصل للنقطة 17 بفارق نقطة عن الصدارة.

وحقق إنبي انتصاره على زد بهدف دون مقابل ليواصل ملاحقة الكبار في الترتيب.

وشهدت الجولة العاشرة تأجيل مباراة بيراميدز أمام بتروجت بسبب مشاركة الأول في الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا أمام الجيش الرواندي.

ويصعد أول سبعة فرق عقب نهاية الدور الأول للمنافسة على اللقب بخوض 6 مباريات لكل فريق.

بينما الفرق من الثامن إلى الـ 21 يتنافسون على الهبوط من دور واحد.

وجاء ترتيب الدوري المصري عقب الجولة السادسة كالآتي:

1- المصري - 18 نقطة (+7 أهداف)

2- الزمالك - 18 نقطة (+7)

3- الأهلي - 18نقطة (+6) "من 9 مباريات"

4- سيراميكا كليوباترا - 17 نقطة (+6) "من 9 مباريات"

5- إنبي - 17 نقطة (+4)

6- وادي دجلة - 16 نقطة

7- بيراميدز - 14 نقطة (+7) "من 7 مباريات"

---------

8- سموحة - 14 نقطة (+3) "من 9 مباريات"

9- بتروجت - 14 نقطة (0) "من 9 مباريات"

10- الجونة - 14 نقطة (1) "من 9 مباريات"

11- زد - 12 نقطة (0)

12- مودرن سبورت - 12 نقطة (1-) من 9 مباريات"

13- البنك الأهلي - 11 نقطة (+2) من 9 مباريات"

14- غزل المحلة - 11 نقطة (+2)

15- حرس الحدود - 11 نقطة (3-) من 9 مباريات"

16- طلائع الجيش - 9 نقاط (8-)

17- الاتحاد - 8 نقاط (6-) من 9 مباريات"

18- كهرباء الإسماعيلية - 8 نقاط (9-) من 9 مباريات"

19- فاركو - 6 نقاط (5-) من 9 مباريات"

20- المقاولون العرب - 5 نقاط (6-)

21- الإسماعيلي - 4 نقاط (11-)