الدوري المصري - نتائج الجولة العاشرة ومواعيد الـ 11 في غياب الزمالك

اختتمت منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري، والتي شهدت استمرار انتصارات الأهلي مع تعثر الزمالك للمباراة الثالثة على التوالي.

وحقق الأهلي انتصاره الرابع على التوالي بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ورفع الأهلي رصيده إلى 18 نقطة من 9 مباريات ليزاحم كل من الزمالك والمصري على الصدارة بنفس الرصيد ولعب كل منهما مباراة أكثر.

وشهدت الجولة غياب بيراميدز بسبب مشاركته في الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة الجيش الرواندي.

وتشهد الجولة 11 من المسابقة، غياب الزمالك بسبب حصوله على جولة الراحة.

وجاءت نتائج الجولة العاشرة من الدوري كالآتي:

سموحة 2-0 الإسماعيلي

الاتحاد 1-0 المقاولون العرب

البنك الأهلي 0-0 المصري

الزمالك 1-1 غزل المحلة

طلائع الجيش 0-1 الجونة

حرس الحدود 0-3 سيراميكا كليوباترا

كهرباء الإسماعيلية 2-4 الأهلي

إنبي 1-0 زد

فاركو 0-0 وادي دجلة

بينما مواعيد مباريات الجولة 11 كالآتي:

الجمعة 17 أكتوبر

وادي دجلة × مودرن سبورت - 5 مساء

المقاولون العرب × إنبي - 8 مساء

غزل المحلة × كهرباء الإسماعيلية - 8 مساء

السبت 18 أكتوبر

الجونة × البنك الأهلي - 5 مساء

الإسماعيلي × حرس الحدود - 8 مساء

الأحد 19 أكتوبر

زد × بتروجت - 5 مساء

سيراميكا كليوباترا × طلائع الجيش - 8 مساء

الثلاثاء 21 أكتوبر

بيراميدز × فاركو - 5 مساء

الأربعاء 22 أكتوبر

الأهلي × الاتحاد - 5 مساء

المصري × سموحة - 8 مساء