زيكو: الفوز على الجيش الرواندي لا يعكس صعوبة المباراة

شدد مصطفى زيكو لاعب بيراميدز على صعوبة مباراة فريقه ضد الجيش الرواندي.

وفاز بيراميدز على منافسه الجيش الرواندي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في إياب الدوري الأول لدوري أبطال إفريقيا.

وقال زيكو عبر أون سبورت: "ركزنا على حسم التأهل من مباراة الذهاب وتمكنا من ذلك، الجيش الرواندي فريق جيد للغاية وأهدر 5 فرص في المباراة الأولى".

وأضاف "كان هدفنا هو حسم الفوز من الدقيقة الأولى".

وتابع "النتيجة تظهر أن المباراة كانت سهلة، لكن بالعكس الجيش الرواندي يملك لاعبين جيدين واللقاء كان صعبا".

وأنهى حديثه قائلا: "هذه المباراة استثنائية لأنها الأولى لي بالإضافة إلى تسجيلي أيضا هدفي الأول في البطولة".

وكان بيراميدز قد انتصر على الجيش الرواندي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد ليكون الإجمالي خمسة أهداف دون مقابل.

وافتتح زيكو النتيجة في الدقيقة 43 بعد تسديدة من داخل منطقة الـ 6 ياردات.

ثم ضاعف قطة النتيجة في الدقيقة 61 برأسية بعد عرضية من محمد الشيبي.

وأنهى حمدي أهداف فريقه بعد دقيقتين فقط من الهدف الثاني برأسية بعد عرضية من بلاتي توريه.

وبهذا الفوز تأهل بيراميدز إلى دور الـ 32 من البطولة وسيواجه التأمين الإثيوبي.

