قائمة بيراميدز - استمرار غياب رمضان صبحي وعودة الكرتي قبل مواجهة الجيش الرواندي

استمر غياب رمضان صبحي عن قائمة بيراميدز استعدادا لمواجهة الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ 64 من دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت قائمة بيراميدز عودة المغربي وليد الكرتي.

ويحل بيراميدز حامل لقب دوري أبطال إفريقيا ضيفا على بطل رواندا في الثالثة من عصر الأربعاء بملعب كيجالي بيلي.

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - محمود مرعي - أحمد سامي

الوسط: أحمد توفيق - محمود عبد العاطي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي

الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي

وفاز بيراميدز على أهلي جدة 3-1 في المباراة التي أقيمت بملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية ليتوج بكأس القارات الثلاث.

وكان قد تم تأجيل مواجهة بيراميدز أمام الجيش الرواندي بسبب المشاركة في كأس إنتركونتيننتال.

بيراميدز تأهل للدور التالي وينتظر الفائز من مواجهة كروز أزول المكسيكي ضد بطل كوبا ليبرتادورس.