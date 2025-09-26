الكونفدرالية - فريق كهربا السابق يتأهل لمواجهة المصري

تحددت هوية منافس المصري في الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل الاتحاد الليبي لمواجهة المصري.

جاء ذلك حيث تغلب على ولايتا ديتشا الإثيوبي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي.

يذكر أن محمود عبد المنعم "كهربا" ساهم في وصول الاتحاد الليبي للمركز الرابع وحجز المقعد الإفريقي قبل رحيله بنهاية الموسم الماضي صوب القادسية الكويتي.

ويتولى إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق منصب مدير شؤون اللاعبين في النادي.

وسبق أن كشف FilGoal.com وجود اهتمام من الفريق الليبي لضم حسين الشحات جناح الأهلي. (طالع التفاصيل)

في الإطار ذاته فاز فريق ديكاداها الصومالي على منافسه الزمالة السوداني بهدف دون رد في الذهاب، ويلتقيا غدا السبت في مباراة الإياب.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة بخصمه الزمالك في دور التمهيدي الثاني.

وستقام مباريات الدور التمهيدي الثاني في الفترة من 17-19 أكتوبر ذهابا و24-26 أكتوبر إيابا، ويتأهل منها الفائزين إلى مرحلة المجموعات.