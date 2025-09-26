الكونفدرالية - فريق كهربا السابق يتأهل لمواجهة المصري

الجمعة، 26 سبتمبر 2025 - 22:45

كتب : FilGoal

الاتحاد الليبي

تحددت هوية منافس المصري في الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل الاتحاد الليبي لمواجهة المصري.

جاء ذلك حيث تغلب على ولايتا ديتشا الإثيوبي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

أخبار متعلقة:
طريق الزمالك - ديكاداها يتغلب على الزمالة السوداني في الكونفدرالية الكونفدرالية - طريق المصري.. الاتحاد الليبي يعود بتعادل سلبي من إثيوبيا أمام ولايتا ديتشا بمشاركة كهربا.. الاتحاد الليبي يتأهل لـ الكونفدرالية ولقاء محتمل أمام المصري

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي.

يذكر أن محمود عبد المنعم "كهربا" ساهم في وصول الاتحاد الليبي للمركز الرابع وحجز المقعد الإفريقي قبل رحيله بنهاية الموسم الماضي صوب القادسية الكويتي.

ويتولى إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق منصب مدير شؤون اللاعبين في النادي.

وسبق أن كشف FilGoal.com وجود اهتمام من الفريق الليبي لضم حسين الشحات جناح الأهلي. (طالع التفاصيل)

في الإطار ذاته فاز فريق ديكاداها الصومالي على منافسه الزمالة السوداني بهدف دون رد في الذهاب، ويلتقيا غدا السبت في مباراة الإياب.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة بخصمه الزمالك في دور التمهيدي الثاني.

وستقام مباريات الدور التمهيدي الثاني في الفترة من 17-19 أكتوبر ذهابا و24-26 أكتوبر إيابا، ويتأهل منها الفائزين إلى مرحلة المجموعات.

الاتحاد الليبي المصري كأس الكونفدرالية
نرشح لكم
فيفا يكشف عن تمائم كأس العالم 2026 أمين عدلي: المشاركة مع المغرب في أمم إفريقيا حلم بالنسبة لي خبر في الجول – الإمارات تقترب من استضافة معسكر منتخب مصر استعدادا لكأس الأمم طريق الزمالك - ديكاداها يتغلب على الزمالة السوداني في الكونفدرالية خبر في الجول - تحديد موعد مباراة منتخب مصر ضد غينيا بيساو كاف يخطر بيراميدز بموعد السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان فيفا: تلقينا أكثر من 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر كأس العالم 2026 أبطال إفريقيا – البدري يعود مع أهلي طرابلس بتعادل سلبي أمام بطل بنين
أخر الأخبار
العلامة الكاملة في الدوري.. بايرن ميونيخ يضرب بريمن برباعية 6 ساعة | الكرة الأوروبية
بلان: خسرنا لأن النصر أقوى منا.. ويجب مراجعة نتائجي جيدا 6 ساعة | سعودي في الجول
مصطفى فتحي وماييلي على رأسها.. بيراميدز يعلن قائمة مواجهة طلائع الجيش 6 ساعة | الكرة المصرية
جيسوس: قبلت دعوة رونالدو لتدريب النصر وبناء فريق قوي لمنافسة الاتحاد والهلال 6 ساعة | سعودي في الجول
بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة أسامة جلال 7 ساعة | الكرة المصرية
رونالدو يثأر من بنزيمة.. النصر يفوز على اتحاد جدة وينفرد بصدارة الدوري السعودي 7 ساعة | سعودي في الجول
مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد أوريلي 7 ساعة | الكرة الأوروبية
الكونفدرالية - فريق كهربا السابق يتأهل لمواجهة المصري 7 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514171/الكونفدرالية-فريق-كهربا-السابق-يتأهل-لمواجهة-المصري