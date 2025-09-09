خبر في الجول - الشحات يتلقى عرضا مغريا من الاتحاد الليبي

الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 - 23:30

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي - حسين الشحات

تلقى حسين الشحات جناح الأهلي عرضا مغريا من نادي الاتحاد الليبي للانضمام إلى الفريق هذا الصيف.

وكان إسماعيل يوسف المدير الرياضي لنادي الاتحاد الليبي قد كشف أمس الإثنين عن اقتراب الفريق من ضم أحد لاعبي الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن حسين الشحات لاعب الأهلي قد تلقى عرضا مغريا من نادي الاتحاد الليبي.

وينتظر حسين الشحات موقف النادي الأهلي من العرض المقدم للاعب.

وقال إسماعيل يوسف عبر قناة إم بي سي مصر 2: "مسؤولو نادي الاتحاد متخوفون من ضم لاعبين مصريين عقب تجربة محمود عبد المنعم "كهربا" بسبب عدم تواجد الاستمرارية والانضباط بعض الشيء".

واختتم حديثه قائلا: "نقترب من الاتفاق مع لاعب مصري الجنسية من الأهلي لضمه".

وفسخ كهربا تعاقده مع الاتحاد الليبي بعد 6 أشهر مع الفريق ساهم خلالها بوصوله للكونفدرالية الموسم الجديد.

وكان نادي الاتحاد الليبي قد أعلن في وقت سابق تعيين إسماعيل يوسف كمدير لشؤون كرة القدم.

وأشار النادي في بيانه أن يوسف سيعوض رحيل سمير عبود من منصبه.

ويمتلك يوسف مسيرة ضخمة في الكرة المصرية إذ توج بـ 14 لقبا محليا وقاريا بقميص الزمالك.

وتأهل الاتحاد إلى الكونفدرالية الموسم المقبل باحتلال المركز الرابع في الدوري الليبي بمشاركة محمود عبد المنعم "كهربا".

يذكر أن أهلي طرابلس الليبي يضم في صفوفه حسام البدري مدربا وهادي خشبة مديرا رياضيا.

