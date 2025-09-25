الدوري المصري - دغموم الأكثر مساهمة وفاركو والمقاولون دون انتصار بأبرز الأرقام بعد الجولة الثامنة

لا يزال الجزائري عبد الرحيم دغموم الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف بالدوري المصري عقب مرور 8 جولات.

وساهم دغموم في 7 أهداف مع فريق المصري حتى الآن.

ويأتي ذلك رغم تعثر المصري بالتعادل السلبي بدون أهداف أمام فاركو في الجولة الثامنة من المسابقة.

وعقب مرور 8 جولات لا يزال فريقا فاركو والمقاولون العرب فقط من لم ينجحا في تحقيق أي انتصار.

ورغم فوزه بهدف دون مقابل، يبقى كهرباء الإسماعيلية أضعف خط دفاع بعد استقبال 14 هدفا في 7 مباريات فقط.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز أرقام الدوري بعد 8 جولات وترتيب الهدافين:

- عبد الرحيم دغموم الأكثر مساهمة في الأهداف بالدوري برصيد 7 أهداف (سجل 4 - صنع 3).

- المقاولون العرب وفاركو دون تحقيق أي انتصار في الدوري حتى الآن.

- كهرباء الإسماعيلية يحقق انتصاره الأول في الدوري.

- غزل المحلة الأكثر تعادلا في الدوري برصيد 6 مباريات.

- المصري أقوى خط هجوم برصيد 15 هدفا من 8 مباريات.

- سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي أقوى خط دفاع باستقبال 3 أهداف فقط.

- الرباعي دغموم لاعب المصري ومحمد هاني لاعب الأهلي وعلي فوزي ظهير مودرن وخالد الغندور لاعب سموحة الأكثر صناعة برصيد 3 أهداف لكل منهم.

- خالد الغندور صنع 3 أهداف من أصل 5 سجلهم سموحة هذا الموسم.

وجاء ترتيب المراكز الأولى للهدافين كالآتي:

1- عبد الرحيم دغموم - المصري - 4 أهداف

1- صلاح محسن - المصري - 4 أهداف

2- عمر الساعي - المصري - 3 أهداف

2- أحمد فاروق - وادي دجلة - 3 أهداف

2- محمود تريزيجيه - الأهلي - 3 أهداف

2- عدي الدباغ - الزمالك - 3 أهداف

