الدوري المصري - نتائج الجولة الثامنة ومواعيد التاسعة في غياب بيراميدز

الأربعاء، 24 سبتمبر 2025 - 23:18

كتب : محمد سمير

شعار الدوري المصري 2025

اختتمت منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري والتي شهدت غياب بيراميدز بسبب خوض كأس القارات الثلاث.

وتغلب بيراميدز على أهلي جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وتوج بلقب كأس القارات الثلاث ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

وبسبب ذلك تم تأجيل مواجهة بيراميدز أمام كهرباء الإسماعيلية.

أخبار متعلقة:
إصابة النني ومشاركة إبراهيم عادل في خسارة الجزيرة أمام الوحدة بالدوري الإماراتي ربيعة: انسجامنا لم يكن الأفضل في بداية الدوري.. والعين لن يتأثر بالغيابات الـ 1-0 هي المفضلة.. إنبي ينتصر على الإٍسماعيلي ويدفعه لتذيل ترتيب الدوري تقرير: الإمارات تستضيف السوبر المصري.. وتعديل منتظر على جدول الدوري

وفاز الأهلي بشق الأنفس على حرس الحدود، بينما تعثر الزمالك أمام الجونة.

ويأتي ذلك قبل جولة من القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك.

وجاءت نتائج الجولة الثامنة كالآتي:

فاركو 0-0 المصري

زد 1-0 الاتحاد

بتروجت 0-0 غزل المحلة

حرس الحدود 2-3 الأهلي

الزمالك 1-1 الجونة

طلائع الجيش 0-0 المقاولون العرب

إنبي 1-0 الإسماعيلي

سيراميكا 2-0 مودرن

البنك الأهلي 1-1 وادي دجلة

وستكون مباريات الجولة التاسعة كالآتي

السبت 27 سبتمبر

المقاولون × كهرباء الإسماعيلية - 5 مساء

زد × حرس الحدود - 5 مساء

المصري × بتروجت - 8 مساء

الأحد 28 سبتمبر

مودرن سبورت × فاركو - 5 مساء

غزل المحلة × إنبي - 8 مساء

وادي دجلة × سموحة - 8 مساء

الإثنين 29 سبتمبر

الجونة × سيراميكا كليوباترا - 5 مساء

الإسماعيلي × البنك الأهلي - 5 مساء

الأهلي × الزمالك - 8 مساء

بيراميدز × طلائع الجيش (مباراة مؤجلة)

الدوري المصري القمة الجولة الثامنة الجولة التاسعة
نرشح لكم
أيمن أمير عبد العزيز يخضع لجراحة في الكتف الدوري المصري - الزمالك ينفرد بصدارة الترتيب رغم التعثر.. وصعود دجلة وإنبي عقب الجولة الثامنة مصدر مقرب من ميلود حمدي لـ في الجول: المدرب تلقى عرضين ولكن يحترم تعاقده مع الإسماعيلي خبر في الجول - الأهلي يحدد موعد فتح باب الترشح لانتخابات النادي الخامسة على التوالي بدون هزيمة.. وادي دجلة يفرض التعادل على البنك الأهلي سيراميكا كليوباترا يتخطى عقبة مودرن سبورت بثنائية حمزة الجمل: من حق إنبي أن ينافس على المركز الـ 7 الأوائل انتهت الدوري - سيراميكا (2)-(0) مودرن والبنك (1)-(1) دجلة.. فوز وتعادل
أخر الأخبار
هاتريك ألفاريز يقود أتلتيكو مدريد لتخطي رايو فاييكانو ساعة | الدوري الإسباني
ليفربول ضد كريستال بالاس في قرعة ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري الأوروبي - روما يفوز على نيس.. وأنتوني يقود بيتيس لتعادل قاتل أمام نوتينجهام ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - 10 أهداف مصرية بفوز فيزبريم بالجولة الثالثة من أبطال أوروبا.. وخسارة لشبونة في غياب علي 2 ساعة | كرة يد
كأس الرابطة الإنجليزية - أرسنال وتوتنام بدون مفاجآت إلى دور الـ 16 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب الجزيرة: خروج التني فرض علينا بعض التغييرات ضد الوحدة 2 ساعة | الوطن العربي
كأس الرابطة - الأخوان هيسكي يشاركان في فوز مانشستر سيتي.. ونيوكاسل يكتسح برادفورد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
أيمن أمير عبد العزيز يخضع لجراحة في الكتف 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول
/articles/514069/الدوري-المصري-نتائج-الجولة-الثامنة-ومواعيد-التاسعة-في-غياب-بيراميدز