الدوري المصري - نتائج الجولة الثامنة ومواعيد التاسعة في غياب بيراميدز

اختتمت منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري والتي شهدت غياب بيراميدز بسبب خوض كأس القارات الثلاث.

وتغلب بيراميدز على أهلي جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وتوج بلقب كأس القارات الثلاث ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

وبسبب ذلك تم تأجيل مواجهة بيراميدز أمام كهرباء الإسماعيلية.

وفاز الأهلي بشق الأنفس على حرس الحدود، بينما تعثر الزمالك أمام الجونة.

ويأتي ذلك قبل جولة من القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك.

وجاءت نتائج الجولة الثامنة كالآتي:

فاركو 0-0 المصري

زد 1-0 الاتحاد

بتروجت 0-0 غزل المحلة

حرس الحدود 2-3 الأهلي

الزمالك 1-1 الجونة

طلائع الجيش 0-0 المقاولون العرب

إنبي 1-0 الإسماعيلي

سيراميكا 2-0 مودرن

البنك الأهلي 1-1 وادي دجلة

وستكون مباريات الجولة التاسعة كالآتي

السبت 27 سبتمبر

المقاولون × كهرباء الإسماعيلية - 5 مساء

زد × حرس الحدود - 5 مساء

المصري × بتروجت - 8 مساء

الأحد 28 سبتمبر

مودرن سبورت × فاركو - 5 مساء

غزل المحلة × إنبي - 8 مساء

وادي دجلة × سموحة - 8 مساء

الإثنين 29 سبتمبر

الجونة × سيراميكا كليوباترا - 5 مساء

الإسماعيلي × البنك الأهلي - 5 مساء

الأهلي × الزمالك - 8 مساء

بيراميدز × طلائع الجيش (مباراة مؤجلة)