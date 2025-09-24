الدوري المصري - الزمالك ينفرد بصدارة الترتيب رغم التعثر.. وصعود دجلة وإنبي عقب الجولة الثامنة

يواصل فريق الزمالك انفراده بصدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري المصري عقب نهاية الجولة الثامنة.

ويأتي ذلك رغم تعثر الزمالك بالتعادل أمام الجونة بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة.

وشهدت الجولة صعود كل من وادي دجلة وإنبي إلى المربع الذهبي خلف الزمالك والمصري.

وحقق إنبي الفوز على الإسماعيلي بهدف دون مقابل، بينما تعادل وادي دجلة في الوقت القاتل أمام البنك الأهلي.

ورفع الزمالك رصيده إلى 17 نقطة في الصدارة منفردا بفارق نقطتين عن المصري.

وشهدت الجولة الثامنة تأجيل مباراة بيراميدز أمام كهرباء الإسماعيلية بسبب مشاركة الأول في كأس القارات الثلاث.

ويصعد أول سبعة فرق عقب نهاية الدور الأول للمنافسة على اللقب بخوض 6 مباريات لكل فريق.

بينما الفرق من الثامن إلى الـ 21 يتنافسون على الهبوط من دور واحد.

وجاء ترتيب الدوري المصري عقب الجولة السادسة كالآتي:

1- الزمالك - 17 نقطة

2- المصري - 15 نقطة

3- وادي دجلة - 14 نقطة

4- إنبي - 13 نقطة (+3)

5- سيراميكا كليوباترا - 13 نقطة (+3) "من 7 مباريات"

6- الأهلي - 12 نقطة (+3) "من 7 مباريات"

7- زد - 12 نقطة (+2)

---------

8- بيراميدز - 11 نقطة (+3) "من 6 مباريات"

9- مودرن سبورت - 11 نقطة (1-)

10- بتروجت - 11 نقطة (1-)

11- سموحة - 10 نقاط (+1) "من 7 مباريات"

12- غزل المحلة - 9 نقاط (+2)

13- طلائع الجيش - 9 نقاط (3-)

14- البنك الأهلي - 8 نقاط (+2) "من 7 مباريات"

15- الجونة - 8 نقاط (0) "من 7 مباريات"

16- حرس الحدود - 8 نقاط (1-) "من 7 مباريات"

17- المقاولون العرب - 5 نقاط (4-)

18- الاتحاد - 5 نقاط (7-)

19- كهرباء الإسماعيلية - 5 نقاط (8-) "من 7 مباريات"

20- فاركو - 4 نقاط (5-) "من 7 مباريات"

21- الإسماعيلي - 4 نقاط (8-)

الأهلي الزمالك الدوري المصري
