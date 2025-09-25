كأس الرابطة الإنجليزية - أرسنال وتوتنام بدون مفاجآت إلى دور الـ 16

تأهل أرسنال وتوتنام إلى دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية بالفوز على بورت فايل ودونكستر على الترتيب.

واكتملت أضلاع ثمن نهائي البطولة التي يحمل نيوكاسل لقبها بتأهل ثنائي لندن.

وتفوق توتنام بنتيجة 3-0 على ملعبه، وتقدم بهدفين في أول شوط عن طريق جواو بالينيا وهدف عكسي في الدقيقتين 14 و17.

وفي الدقيقة 90+4 سجل بيرنان جونسون الهدف الثالث قائدا توتنام لدور الـ 16.

توتنهام يتأهل إلى الدور الرابع لكأس الرابطة الإنجليزية بفوزه على دونكاستر 3 - 0#كأس_الرابطة_الإنجليزية#CarabaoCup pic.twitter.com/dSwTdlu4I5 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 24, 2025

وفاز أرسنال خارج أرضه بنتيجة 2-0 على بورت فايل بفضل هدف أول من إيبريتشي إيزي افتتح به أهدافه مع الجنرز.

وقبل 4 دقائق على نهاية اللقاء سجل لياندرو تروسار هدف تعزيز التقدم بعد 5 دقائق من مشاركته.

وتأهلت فرق أرسنال وسوانزي سيتي وتشيلسي وتوتنام وبرينتفورد ومانشستر سيتي وليفربول ونيوكاسل وجريمسبي تاون وولفرهامبتون وكريستال بالاس وكارديف سيتي وريكسهام وويكومب وبرايتون وفولام إلى دور الـ 16.

وستقام القرعة بعد قليل لتحديد مباريات دور الـ 16.