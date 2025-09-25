كأس الرابطة الإنجليزية - أرسنال وتوتنام بدون مفاجآت إلى دور الـ 16

الخميس، 25 سبتمبر 2025 - 00:25

كتب : FilGoal

إيبريتشي إيزي - أرسنال

تأهل أرسنال وتوتنام إلى دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية بالفوز على بورت فايل ودونكستر على الترتيب.

واكتملت أضلاع ثمن نهائي البطولة التي يحمل نيوكاسل لقبها بتأهل ثنائي لندن.

وتفوق توتنام بنتيجة 3-0 على ملعبه، وتقدم بهدفين في أول شوط عن طريق جواو بالينيا وهدف عكسي في الدقيقتين 14 و17.

أخبار متعلقة:
مدرب الجزيرة: خروج التني فرض علينا بعض التغييرات ضد الوحدة كأس الرابطة - الأخوان هيسكي يشاركان في فوز مانشستر سيتي.. ونيوكاسل يكتسح برادفورد أيمن أمير عبد العزيز يخضع لجراحة في الكتف الدوري المصري - الزمالك ينفرد بصدارة الترتيب رغم التعثر.. وصعود دجلة وإنبي عقب الجولة الثامنة

وفي الدقيقة 90+4 سجل بيرنان جونسون الهدف الثالث قائدا توتنام لدور الـ 16.

وفاز أرسنال خارج أرضه بنتيجة 2-0 على بورت فايل بفضل هدف أول من إيبريتشي إيزي افتتح به أهدافه مع الجنرز.

وقبل 4 دقائق على نهاية اللقاء سجل لياندرو تروسار هدف تعزيز التقدم بعد 5 دقائق من مشاركته.

وتأهلت فرق أرسنال وسوانزي سيتي وتشيلسي وتوتنام وبرينتفورد ومانشستر سيتي وليفربول ونيوكاسل وجريمسبي تاون وولفرهامبتون وكريستال بالاس وكارديف سيتي وريكسهام وويكومب وبرايتون وفولام إلى دور الـ 16.

وستقام القرعة بعد قليل لتحديد مباريات دور الـ 16.

أرسنال توتنام كأس الرابطة الإنجليزية
نرشح لكم
ليفربول ضد كريستال بالاس في قرعة ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية كأس الرابطة - الأخوان هيسكي يشاركان في فوز مانشستر سيتي.. ونيوكاسل يكتسح برادفورد ابنا هيسكي على مقاعد البدلاء.. تشكيل مانشستر سيتي أمام هدرسفيلد دخل في غيبوبة.. إصابة لاعب أرسنال السابق في الرأس بالدرجة السابعة الإنجليزية رومانو: إصابة جيوفاني ليوني مدافع ليفربول بقطع في الرباط الصليبي كييزا: أستمتع باللعب في أنفيلد.. وأتمنى أن تكون إصابة ليوني غير خطيرة إيكيتيكي يعتذر عن طرده أمام ساوثامبتون بعد تسجيله لهدف سلوت يفتح النار على إيكيتيكي بعد طرده: تصرف غبي في كل الأحوال
أخر الأخبار
هاتريك ألفاريز يقود أتلتيكو مدريد لتخطي رايو فاييكانو 2 ساعة | الدوري الإسباني
ليفربول ضد كريستال بالاس في قرعة ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري الأوروبي - روما يفوز على نيس.. وأنتوني يقود بيتيس لتعادل قاتل أمام نوتينجهام 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - 10 أهداف مصرية بفوز فيزبريم بالجولة الثالثة من أبطال أوروبا.. وخسارة لشبونة في غياب علي 2 ساعة | كرة يد
كأس الرابطة الإنجليزية - أرسنال وتوتنام بدون مفاجآت إلى دور الـ 16 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب الجزيرة: خروج التني فرض علينا بعض التغييرات ضد الوحدة 2 ساعة | الوطن العربي
كأس الرابطة - الأخوان هيسكي يشاركان في فوز مانشستر سيتي.. ونيوكاسل يكتسح برادفورد 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
أيمن أمير عبد العزيز يخضع لجراحة في الكتف 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول
/articles/514075/كأس-الرابطة-الإنجليزية-أرسنال-وتوتنام-بدون-مفاجآت-إلى-دور-الـ-16