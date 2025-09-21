تعديل موعد مباراة الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية من أجل منتخب مصر

الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 13:57

كتب : محمد جمال

منتخب مصر

قررت رابطة الأندية المحترفة تعديل موعد مباراتي الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية وإنبي ضد زد في الجولة العاشرة من الدوري المصري من أجل دعم منتخب مصر.

وستقام مباراة الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية يوم 4 أكتوبر بدلا من الخامس من نفس الشهر، فيما تأجلت مباراة إنبي ضد زد من 4 إلى 5 أكتوبر.

وأوضحت الرابطة أن القرار يستهدف السماح لانضمام اللاعبين الدوليين بشكل أسرع إلى معسكر مصر قبل التوقف الدولي.

أخبار متعلقة:
منتخب مصر للشباب ينتصر بخماسية على فريق تشيلي استعدادا لكأس العالم كما كشف في الجول - أحمد حسن يكشف تفاصيل معسكر منتخب مصر الثاني في المغرب منافس مصر - أنجولا تعلن رحيل المدرب بيدرو جونسالفيس تصنيف فيفا - منتخب مصر يتراجع.. وإسبانيا ترتقي للقمة

ويتوافق هذا التغيير مع قرار الاتحاد الإفريقي (كاف) بتقديم موعد مباراة المنتخب المصري أمام جيبوتي لتُقام يوم 8 أكتوبر بدلا من 10 أكتوبر.

ويُعد هذا التعاون بين رابطة الأندية والجهاز الفني للمنتخب خطوة إيجابية نحو تحقيق أفضل استعداد للمنتخب، بما يضمن تجميع اللاعبين في وقت كافٍ لخوض المباراة المصيرية.

ويحتاج منتخب مصر بقيادة حسام حسن للفوز في مباراة واحدة من آخر 2 من أجل حسم بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو قبل جولتين على النهاية.

وستقام مباراة مصر ضد جيبوتي في المغرب حسبما كشف FilGoal.com من قبل. (طالع التفاصيل)

وستبدأ فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر المقبل في السادس من أكتوبر وتنتهي في الرابع عشر من نفس الشهر.

الأهلي كهرباء الإسماعيلية الدوري المصري
نرشح لكم
خبر في الجول - بسيوني ينتظر قرار الأطباء لحضور مباراة الأهلي معتصم سالم يكشف موقف رمضان صبحي من المشاركة ضد أهلي جدة مصدر من الزمالك لـ في الجول: غياب بانزا عن المباريات لقرار فني من فيريرا تقرير أنجولي: غياب شيكو بانزا عن الزمالك لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة الأهلي يطالب بالتحقيق مع حكم الفيديو في مباراة سيراميكا خبر في الجول - نادر السيد يقترب من رئاسة قطاع الناشئين بالاتحاد السكندري ترتيب الدوري المصري – الزمالك في الصدارة ومفاجأة وادي دجلة الدوري المصري – نتائج الجولة السابعة ومباريات الثامنة
أخر الأخبار
خبر في الجول - بسيوني ينتظر قرار الأطباء لحضور مباراة الأهلي 11 دقيقة | الدوري المصري
تعديل موعد مباراة الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية من أجل منتخب مصر 33 دقيقة | الدوري المصري
استراحة الدوري الإيطالي - لاتسيو (0)-(1) روما.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الأوروبية
سلة - بقيادة مصرية.. أهلي طرابلس أول عربي وإفريقي يحصد ميدالية في بطولة إنتركونتينينتال ساعة | كرة سلة
مورينيو: لم آت لـ بنفيكا لأسبب المشاكل ساعة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: عاجلا أم آجلا سيحقق أرتيتا لقب الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
وكالة ليفاندوفسكي تكشف حقيقة مفاوضات انتقاله لـ الدوري السعودي 2 ساعة | سعودي في الجول
رودري: لا يمكننا التفكير في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 4 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي
/articles/513849/تعديل-موعد-مباراة-الأهلي-ضد-كهرباء-الإسماعيلية-من-أجل-منتخب-مصر