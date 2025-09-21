تعديل موعد مباراة الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية من أجل منتخب مصر

قررت رابطة الأندية المحترفة تعديل موعد مباراتي الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية وإنبي ضد زد في الجولة العاشرة من الدوري المصري من أجل دعم منتخب مصر.

وستقام مباراة الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية يوم 4 أكتوبر بدلا من الخامس من نفس الشهر، فيما تأجلت مباراة إنبي ضد زد من 4 إلى 5 أكتوبر.

وأوضحت الرابطة أن القرار يستهدف السماح لانضمام اللاعبين الدوليين بشكل أسرع إلى معسكر مصر قبل التوقف الدولي.

ويتوافق هذا التغيير مع قرار الاتحاد الإفريقي (كاف) بتقديم موعد مباراة المنتخب المصري أمام جيبوتي لتُقام يوم 8 أكتوبر بدلا من 10 أكتوبر.

ويُعد هذا التعاون بين رابطة الأندية والجهاز الفني للمنتخب خطوة إيجابية نحو تحقيق أفضل استعداد للمنتخب، بما يضمن تجميع اللاعبين في وقت كافٍ لخوض المباراة المصيرية.

ويحتاج منتخب مصر بقيادة حسام حسن للفوز في مباراة واحدة من آخر 2 من أجل حسم بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو قبل جولتين على النهاية.

وستقام مباراة مصر ضد جيبوتي في المغرب حسبما كشف FilGoal.com من قبل. (طالع التفاصيل)

وستبدأ فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر المقبل في السادس من أكتوبر وتنتهي في الرابع عشر من نفس الشهر.