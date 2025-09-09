خبر في الجول - صعوبة نقل مواجهة جيبوتي إلى مصر.. والدولة الأقرب لاستضافتها

بات من الصعب استضافة منتخب مصر مواجهة جيبوتي في الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم والمقرر لها يوم 6 أكتوبر.

وتعادل منتخب مصر سلبيا أمام بوركينا فاسو في الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وعلم FilGoal.com أن قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تمنع استضافة منتخب مصر مواجهة جيبوتي بسبب مبدأ النزاهة والشفافية في المنافسة.

وحال تمت موافقة جيبوتي على خوض المباراة بمصر سيتم الرفض بسبب منافسات الفراعنة مع بوركينا فاسو على بطاقة التأهل لكأس العالم وعدم حسمها حتى الآن.

وتقترب المباراة الحاسمة من إقامتها في المغرب يوم 6 أكتوبر المقبل والتي إن فاز بها منتخب مصر يحسم تأهله مباشرة لكأس العالم.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 20 نقطة، مبتعدا عن بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

ويلتقي المنتخب المصري في الجولتين الأخيرتين أمام جيبوتي يوم 6 أكتوبر، وغينيا بيساو يوم 13 أكتوبر.

ويحتاج المنتخب المصري إلى نقطتين للتأهل رسميا إلى كأس العالم للمرة الرابعة في التاريخ.

وتأهل الفراعنة لكأس العالم 3 مرات في التاريخ أعوام 1934، و1990 في إيطاليا، و2018 في روسيا.