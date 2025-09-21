مواعيد مباريات الأحد 21 سبتمبر - دربي العاصمة الإيطالية وقمة أرسنال وسيتي وكلاسيكو فرنسا

يوم حافل ينتظرنا في كرة القدم ومجموعة قوية من الدريبات ومباريات الكلاسيكو في المسابقات الأوروبية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025 والقنوات الناقلة.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

الدوري الإنجليزي

تستكمل مباريات الجولة الخامسة بـ 3 مباريات اليوم أهمها أرسنال ضد مانشستر سيتي.

وتبدأ المباراة في السادسة والنصف مساءً ويعلق عليها حفيظ دراجي عبر بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

في الخامسة والرابع يحل أتلتيكو مدريد ضيفا على ريال مايوركا ويعلق على المباراة نوفل الباشي والتي تذاع عبر بي إن سبورتس 3.

وفي العاشرة مساءً تذاع مباراة برشلونة ضد خيتافي على بي إن سبورتس 1 ويعلق على أحداثها علي سعيد الكعبي.

الدوري الإيطالي

في الواحدة والنصف ظهرا يبدأ دربي العاصمة الإيطالية بين لاتسيو وروما وتذاع عبر منصات ستارز بلاي وشاشا.

وتأتي المباراة بتعليق كل من فارس عوض ورؤوف خليف.

ويختتم اليوم بلقاء إنتر ضد ساسولو في العاشرة إلا الربع على نفس القناتين وبتعليق عيسى الحربين ومحمود أبو الركب.

الدوري الألماني

تذاع مباراة بوروسيا دورتموند ضد فولفسبورج على قناة MBC أكشن في الثامنة والنصف بتعليق حاتم بطيشة.

الدوري الفرنسي

كلاسيكو فرنسا بين مارسيليا وباريس سان جيرمان بتعليق عامر الخوذيري يأتيكم عبر بي إن سبورتس 2، حيث تبدأ المباراة في العاشرة إلا الربع.

الدوري الهولندي

أيضا كلاسيكو هولندا يذاع في الثالثة والنصف عصرا عبر قناة دبي الرياضية 2 بتعليق عبد الحميد الجسمي.