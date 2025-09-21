مواعيد مباريات الأحد 21 سبتمبر - دربي العاصمة الإيطالية وقمة أرسنال وسيتي وكلاسيكو فرنسا

الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 10:28

كتب : FilGoal

أرسنال - مانشستر سيتي

يوم حافل ينتظرنا في كرة القدم ومجموعة قوية من الدريبات ومباريات الكلاسيكو في المسابقات الأوروبية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025 والقنوات الناقلة.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

أخبار متعلقة:
بمشاركة رامي ربيعة.. العين يهزم خورفكان وينقض على الصدارة حوار في الجول - بسملة عبد المجيد: تعرضت للظلم في كرة القدم.. وحلمي كأس العالم مصدر من الزمالك لـ في الجول: غياب بانزا عن المباريات لقرار فني من فيريرا ماريسكا: لهذا السبب استبدلت بالمر.. ونستحق ركلة جزاء ضد مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

تستكمل مباريات الجولة الخامسة بـ 3 مباريات اليوم أهمها أرسنال ضد مانشستر سيتي.

وتبدأ المباراة في السادسة والنصف مساءً ويعلق عليها حفيظ دراجي عبر بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

في الخامسة والرابع يحل أتلتيكو مدريد ضيفا على ريال مايوركا ويعلق على المباراة نوفل الباشي والتي تذاع عبر بي إن سبورتس 3.

وفي العاشرة مساءً تذاع مباراة برشلونة ضد خيتافي على بي إن سبورتس 1 ويعلق على أحداثها علي سعيد الكعبي.

الدوري الإيطالي

في الواحدة والنصف ظهرا يبدأ دربي العاصمة الإيطالية بين لاتسيو وروما وتذاع عبر منصات ستارز بلاي وشاشا.

وتأتي المباراة بتعليق كل من فارس عوض ورؤوف خليف.

ويختتم اليوم بلقاء إنتر ضد ساسولو في العاشرة إلا الربع على نفس القناتين وبتعليق عيسى الحربين ومحمود أبو الركب.

الدوري الألماني

تذاع مباراة بوروسيا دورتموند ضد فولفسبورج على قناة MBC أكشن في الثامنة والنصف بتعليق حاتم بطيشة.

الدوري الفرنسي

كلاسيكو فرنسا بين مارسيليا وباريس سان جيرمان بتعليق عامر الخوذيري يأتيكم عبر بي إن سبورتس 2، حيث تبدأ المباراة في العاشرة إلا الربع.

الدوري الهولندي

أيضا كلاسيكو هولندا يذاع في الثالثة والنصف عصرا عبر قناة دبي الرياضية 2 بتعليق عبد الحميد الجسمي.

الدوري المصري مواعيد مباريات اليوم
نرشح لكم
ماريسكا: لهذا السبب استبدلت بالمر.. ونستحق ركلة جزاء ضد مانشستر يونايتد أموريم: الأمور دائما معقدة معنا.. وكاسيميرو يشعر بالسوء من طرده برونو: الوصول لـ100 هدف مع مانشستر يونايتد لحظة عظيمة بالنسبة لي مع الكروت الحمراء والتفوق في "أولد ترافورد".. مانشستر يونايتد يهزم تشيلسي انتهت الدوري الإنجليزي – يونايتد (2)-(1) تشيلسي.. فوز الأحمر تعادل مثير بين توتنام وبرايتون.. وكريستال بالاس يزيد أوجاع وست هام التشكيل - مبيومو يقود هجوم مانشستر يونايتد.. وبالمر أساسي مع تشيلسي سلوت: سعداء بالفوز بكل النقاط الممكنة منذ بداية الموسم
أخر الأخبار
منتخب مصر للشباب ينتصر بخماسية على فريق تشيلي استعدادا لكأس العالم 2 دقيقة | منتخب مصر
سجل هدفين وصنع آخر.. ميسي يقود إنتر ميامي لفوز شاق على دي سي يونايتد 30 دقيقة | أمريكا
وسام سجل وخرج مصابا.. كولومبوس كرو يتعادل مع تورنتو في الدوري الأمريكي 45 دقيقة | أمريكا
مواعيد مباريات الأحد 21 سبتمبر - دربي العاصمة الإيطالية وقمة أرسنال وسيتي وكلاسيكو فرنسا 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بمشاركة رامي ربيعة.. العين يهزم خورفكان وينقض على الصدارة 10 ساعة | الوطن العربي
حوار في الجول - بسملة عبد المجيد: تعرضت للظلم في كرة القدم.. وحلمي كأس العالم 10 ساعة | رياضة نسائية
ماريسكا: لهذا السبب استبدلت بالمر.. ونستحق ركلة جزاء ضد مانشستر يونايتد 11 ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من الزمالك لـ في الجول: غياب بانزا عن المباريات لقرار فني من فيريرا 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 4 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي
/articles/513836/مواعيد-مباريات-الأحد-21-سبتمبر-دربي-العاصمة-الإيطالية-وقمة-أرسنال-وسيتي-وكلاسيكو-فرنسا