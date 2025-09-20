انتهت الدوري الإنجليزي – يونايتد (2)-(1) تشيلسي.. فوز الأحمر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

نهاية المباراة بفوز مانشستر يونايتد

ق 80: جووووول تشالوباه والأول

ق 62: هدف غير مكتمل من فوفانا بسبب التسلل

ق 45+5: طرد كاسيميرو بعد الحصول على بطاقة صفراء ثانية

ق 37: جوووووول كاسيميرو والثاني

ق 20: خروج بالمر ونزول سانتوس

الفيديو يؤكد على الهدف

ق 14: جوووول برونو والأول

ق 6: نزول يورجنسن بدلا من إستيفاو وتوسن بدلا من بيدرو نيتو

ق 5: طرد روبرت سانشيز بعد تدخل من خارج منطقة الجزاء مع مبيومو

ق 2: فرصة أولى من مبيومو وتصدي من روبرت سانشيز

انطلاق المباراة