انتهت الدوري الإنجليزي – يونايتد (2)-(1) تشيلسي.. فوز الأحمر
السبت، 20 سبتمبر 2025 - 19:17
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي.
ـــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز مانشستر يونايتد
ق 80: جووووول تشالوباه والأول
ق 62: هدف غير مكتمل من فوفانا بسبب التسلل
ق 45+5: طرد كاسيميرو بعد الحصول على بطاقة صفراء ثانية
ق 37: جوووووول كاسيميرو والثاني
ق 20: خروج بالمر ونزول سانتوس
الفيديو يؤكد على الهدف
ق 14: جوووول برونو والأول
ق 6: نزول يورجنسن بدلا من إستيفاو وتوسن بدلا من بيدرو نيتو
ق 5: طرد روبرت سانشيز بعد تدخل من خارج منطقة الجزاء مع مبيومو
ق 2: فرصة أولى من مبيومو وتصدي من روبرت سانشيز
انطلاق المباراة
نرشح لكم
برونو: الوصول لـ100 هدف مع مانشستر يونايتد لحظة عظيمة بالنسبة لي مع الكروت الحمراء والتفوق في "أولد ترافورد".. مانشستر يونايتد يهزم تشيلسي تعادل مثير بين توتنام وبرايتون.. وكريستال بالاس يزيد أوجاع وست هام التشكيل - مبيومو يقود هجوم مانشستر يونايتد.. وبالمر أساسي مع تشيلسي سلوت: سعداء بالفوز بكل النقاط الممكنة منذ بداية الموسم إيكيتيكي: قاتلنا حتى النهاية للفوز ضد إيفرتون.. وهذه مشكلة المدرب جرافنبرخ: إذا استلم صلاح الكرة نعرف أنه سيقدم تمريرة مذهلة لا حاجة لـ "توقيت سلوت".. ليفربول يحسم دربي ميرسيسايد بثنائية ضد إيفرتون