لويس إنريكي: شاهدت مباراة فريقي من المقصورة بسبب الرجبي

عدد لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان مزايا مشاهدة فريقه من المقصورة.

وفاز باريس سان جيرمان على منافسه لانس بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الفرنسي الأحد الماضي.

وقال المدرب الإسباني للصحفيين: "أشاهد منذ فترة مدربي الرجبي الذين يحللون المباريات من منظور مختلف تماما لذلك أردت متابعة الشوط الأول من المدرجات وكان ذلك رائعا".

وأضاف "بإمكاني السيطرة على كل شيء بهذه الطريقة، احتمال مثير للاهتمام سأستخدمه في المستقبل".

وأنهى حديثه قائلا: "يمكنني إلقاء تعليماتي بين الشوطين بطريقة أدق لأنني أكون شاهدت بشكل دقيق من الذي لعب بشكل جيد بسبب الرؤية الشاملة".

وبهذا الفوز وصل باريس سان جيرمان للنقطة 12 أي بالعلامة الكاملة في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

وتوقف رصيد لانس عند النقطة السادسة في المركز التاسع.