خبر في الجول – الزمالك يحدد موعد بدء التفاوض على تجديد لاعبيه

الإثنين، 15 سبتمبر 2025 - 21:54

كتب : FilGoal

حسام عبد المجيد - قميص الزمالك

حدد نادي الزمالك موعد بداية التفاوض مع لاعبيه حسام عبد المجيد، وأحمد حمدي، حول تجديد عقديهما مع النادي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، قرر بدء التفاوض مع اللاعبين عقب لقاء القمة المقبل ضد الأهلي.

تأتي تلك الخطوة بسبب تحديد جون إدوارد الأولوية لـ صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة أولا. (طالع التفاصيل)

وينوي الزمالك بدء التفاوض مع اللاعبين عقب لقاء القمة خلال توقف أكتوبر الدولي المقبل، فيما يبدأ التفاوض مع محمد السيد لاعب وسط الفريق عقب عودته من المشاركة رفقة منتخب مصر للشباب في كأس العالم للشباب في تشيلي.

عقدا أحمد حمدي ومحمد السيد ينتهيان مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، فيما يمتد عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك لنهاية الموسم المقبل.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري حاليا بعد مرور 6 جولات، وبرصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز الثاني، وذلك بعد فوز الأبيض على الفريق الساحلي بثلاثية خلال الجولة المنقضية.

