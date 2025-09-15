في الجول يكشف خطوة الزمالك بشأن مستحقات اللاعبين والأندية المتأخرة.. وموقف أرض أكتوبر

تلقى لاعبو نادي الزمالك وعودا بصرف جزء من مستحقاتهم خلال الأسبوع الجاري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، وعد اللاعبين بصرف جزء من مستحقاتهم هذا الأسبوع.

كان اللاعبون يستحقوا جزء من مستحقاتهم بداية شهر سبتمبر الجاري، وكانت خطة الزمالك لتوفير هذا الجزء من خلال بعض المداخيل التي سيحصل عليها النادي من وراء أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر قبل بداية شهر سبتمبر.

وبسبب قرار الدولة بسحب الأرض من الزمالك، تضررت مداخيل نادي الزمالك، ما أثر على سيولة صرف مستحقات اللاعبين والأجهزة الفنية بمختلف اللعبات.

من جانبه، تحرك جون إدوارد في طرق أخرى للحصول على أموال يصرف بها مستحقات فريق الكرة، وهذا ما حصل على وعود بحدوثه خلال هذا الأسبوع، وبتلك الطريقة سيصرف جزء من مستحقات اللاعبين.

مستحقات الأندية

المدير الرياضي لنادي الزمالك، تواصل أيضا مع ناديي إشتريلا أمادورا البرتغالي، وأولكساندريا الأوكراني بشأن صفقتي شيكو بانزا، وخوان بيزيرا ألفينا.

جون إدوارد أبلغ الناديين بنية الزمالك صرف قيمة القسط الأول من الصفقتين قريبا. إذ يرى الزمالك أن الأولوية لصرف مستحقات اللاعبين أولا، وبعدها دفع قيمة الصفقات.

من جهة أخرى، يأمل نادي الزمالك حل مشكلة أرض مدينة 6 أكتوبر خلال الأيام الجارية، إذ تلقى النادي وعودا بحل الأمر خلال أيام بعد رفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء.

القصة الكاملة

كانت وزارة الإسكان قد أعلنت في بيان رسمي سحب أرض نادي الزمالك بفرع أكتوبر.

وأكدت وزارة الإسكان في بيانها على سلامة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتزامها التام بأحكام القانون، وذلك بسبب عدم حدوث أي تقدم في نسب إنجاز الأعمال مما يدل على عدم الجدية في التنفيذ وبعد مخاطبة النادي في 4 يونيو الماضي بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ سحب قطعة الأرض نظرا لعدم الالتزام.

أما الزمالك فقد تقدم ببلاغ للنائب العام بشأن ما تم تداوله حول وجود مخالفات بأرض فرع أكتوبر وأعلن استعداد أعضاء مجلس الإدارة للمثول أمام جهات التحقيق.

وتقدم الزمالك بمناشدة رسمية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من أجل استعادة الأرض مجددا.

مؤخرا، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رفع الأمر إلى رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي بشأن القضية.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري حاليا بعد مرور 6 جولات، وبرصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز الثاني، وذلك بعد فوز الأبيض على الفريق الساحلي بثلاثية خلال الجولة المنقضية.