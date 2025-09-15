فان دايك: الفوز المتأخر في 4 مباريات؟ هذا يظهر عقلية الفريق

دافع فيرجيل فان دايك قائد فريق ليفربول عن فوز فريقه المتأخر هذا الموسم في مباريات الدوري الإنجليزي.

وفاز ليفربول أمام بيرنلي بهدف نظيف، وهي المرة الرابعة هذا الموسم على التوالي في الدوري الإنجليزي التي يفوز فيها الريدز بعد تسجيل هدف في الدقائق العشر الأخيرة أو بعدها.

وقال فان دايك في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي "هذا يظهر عقلية الفريق، لا أحد يريد إيجاد طريقة للتسجيل في الدقائق الـ10 الأخيرة فقط، ولكن الأمر يتعلق بتكرارها بالأسلوب الصحيح".

وأكمل "نحاول الاستمرار في اللعب وخلق الفرص، والتمسك بالثقة، وأعتقد أننا نجحنا في ذلك".

وأضاف "إذا نظرنا إلى لغة جسدنا، أعتقد أننا واصلنا الضغط وواصلنا تحفيز بعضنا البعض ولم نشعر بالإحباط".

وتابع "كان من الممكن أن تنتهي المباراة بالتعادل بسهولة، ونحصل على نقطة، لكن قررنا الاستمرار في الضغط وواصلنا التقدم، وهو ما ساعدنا بالتأكيد في الحصول على ركلة الجزاء في النهاية، أنا سعيد جدًا بالأداء بشكل عام، دفاعيًا وهجوميًا، والآن نتعافى ونستعد لدوري أبطال أوروبا."

وعن مواجهة بيرنلي، رد "حاولنا كل شيء ضد دفاع منخفض جدًا، بيرنلي يستحق كل التقدير، فقد دافعوا جيدًا وواصلوا الركض والقتال، وكان علينا إيجاد طريقة، وبالتأكيد نجحنا في الحصول على ركلة الجزاء المستحقة والفوز."

وحقق ليفربول الفوز أمام بيرنلي بهدف لمحمد صلاح من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع ضمن الجولة الرابعة من الدوري.

وفاز ليفربول أمام بورنموث في الجولة الأولى 4-2، مسجلا هدفي الفوز في الدقيقتين 88، و90+4.

كما فاز أمام نيوكاسل بهدف قاتل في الدقيقة 90+10 بنتيجة 3-2، وأمام أرسنال بهدف دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 83.

ويتربع ليفربول على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بـ12 نقطة بالعلامة الكاملة بعد 4 جولات.

وعن ألكسندر إيزاك، قال فان دايك "سيكون لاعبًا مهمًا جدًا للنادي، من الواضح أنه لاعب رائع، وعليه أن يدرك أن هذه خطوة للأمام، وهناك المزيد مما يُطلب منه داخل الملعب وخارجه، لكنني لست قلقًا على الإطلاق، سيُبلي بلاءً حسنًا، مثل اللاعبين الجدد الآخرين."

وأضاف "حان الوقت الآن ليستعيد لياقته البدنية بأسرع وقت ممكن، وأن يكون لاعبًا مهمًا في تسجيل الأهداف وفي بناء اللعب الجماعي - كما هو الحال مع هوجو إيكيتيكي، من الجيد وجود منافسة قوية، وعلينا أن ندفع بعضنا البعض لتحقيق النجاح، وأنا واثق من ذلك."