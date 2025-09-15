الدوري المصري - دغموم في صدارة ترتيب الهدافين والمحلة وحيدا بأبرز الأرقام عقب الجولة السادسة

لا يزال يعتلي الجزائري عبد الرحيم دغموم ترتيب هدافين الدوري المصري عقب مرور ست جولات من المسابقة.

ورغم عدم نجاح دغموم في التسجيل أمام الزمالك بالجولة السادسة إلا أنه ينفرد بصدارة الترتيب برصيد 4 أهداف.

أما غزل المحلة فينفرد كونه الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الخسارة في المسابقة هذا الموسم.

ويعتبر كهرباء الإسماعيلية أضعف خط هجوم في الدوري بعدما استقبل 14 هدفا.

أبرز أرقام الدوري بعد 6 جولات وترتيب الهدافين:

- ثلاثة فرق لم تذق طعم الفوز وهم المقاولون العرب وفاركو وكهرباء الإسماعيلية.

- غزل المحلة الأكثر تعادلا في الدوري برصيد 5 مباريات.

- المصري أقوى خط هجوم بتسجيل 13 هدفا في 6 مباريات.

- كهرباء الإسماعيلية أضعف خط دفاع باستقبال 14 هدفا في 6 مباريات.

- عبد الرحيم دغموم لاعب المصري ينفرد بصدارة ترتيب الهدافين 4 أهداف.

- الثنائي محمد هاني لاعب الأهلي وعلي فوزي ظهير مودرن الأكثر صناعة للأهداف (3 أهداف).

- عبد الرحيم دغموم الأكثر مساهمة في الأهداف (6 أهداف) بتسجيل 4 وصناعة 2.

بينما جاء ترتيب المراكز الأولى للهدافين كالآتي:

1- عبد الرحيم دغموم - المصري - 4 أهداف

2- عمر الساعي - المصري - 3 أهداف

2- أحمد فاروق - وادي دجلة - 3 أهداف