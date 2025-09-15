الدوري المصري - دغموم في صدارة ترتيب الهدافين والمحلة وحيدا بأبرز الأرقام عقب الجولة السادسة

الإثنين، 15 سبتمبر 2025 - 11:40

كتب : FilGoal

غزل المحلة

لا يزال يعتلي الجزائري عبد الرحيم دغموم ترتيب هدافين الدوري المصري عقب مرور ست جولات من المسابقة.

ورغم عدم نجاح دغموم في التسجيل أمام الزمالك بالجولة السادسة إلا أنه ينفرد بصدارة الترتيب برصيد 4 أهداف.

أما غزل المحلة فينفرد كونه الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الخسارة في المسابقة هذا الموسم.

أخبار متعلقة:
الدوري المصري - الزمالك ينفرد بصدارة ترتيب المسابقة عقب الجولة السادسة الدوري المصري - نتائج الجولة السادسة ومواعيد مباريات السابعة الدوري المصري - موعد مباراة بيراميدز ضد زد والقناة الناقلة الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة

ويعتبر كهرباء الإسماعيلية أضعف خط هجوم في الدوري بعدما استقبل 14 هدفا.

لمعرفة نتائج الجولة السادسة ومواعيد مباريات السابعة (من هنا)

ولمعرفة ترتيب مسابقة الدوري عقب مرور ست جولات من هنا.

أبرز أرقام الدوري بعد 6 جولات وترتيب الهدافين:

- غزل المحلة الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الخسارة في المسابقة.

- ثلاثة فرق لم تذق طعم الفوز وهم المقاولون العرب وفاركو وكهرباء الإسماعيلية.

- غزل المحلة الأكثر تعادلا في الدوري برصيد 5 مباريات.

- المصري أقوى خط هجوم بتسجيل 13 هدفا في 6 مباريات.

- كهرباء الإسماعيلية أضعف خط دفاع باستقبال 14 هدفا في 6 مباريات.

- عبد الرحيم دغموم لاعب المصري ينفرد بصدارة ترتيب الهدافين 4 أهداف.

- الثنائي محمد هاني لاعب الأهلي وعلي فوزي ظهير مودرن الأكثر صناعة للأهداف (3 أهداف).

- عبد الرحيم دغموم الأكثر مساهمة في الأهداف (6 أهداف) بتسجيل 4 وصناعة 2.

بينما جاء ترتيب المراكز الأولى للهدافين كالآتي:

1- عبد الرحيم دغموم - المصري - 4 أهداف

2- عمر الساعي - المصري - 3 أهداف

2- أحمد فاروق - وادي دجلة - 3 أهداف

الدوري المصري غزل المحلة أبرز الأرقام
نرشح لكم
إنفانتينو يهنيء بيراميدز بعد التأهل لمواجهة أهلي جدة على كأس القارات الثلاث مصدر من الأهلي لـ في الجول: نقل إمام عاشور للمستشفى بسبب آلام المعدة قبل مواجهة إنبي الدوري المصري - الزمالك ينفرد بصدارة ترتيب المسابقة عقب الجولة السادسة الدوري المصري - نتائج الجولة السادسة ومواعيد مباريات السابعة خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع فيشر لتولي قيادة الفريق زيكو: شعرت أنني سأسجل ضد أوكلاند.. وأتمنى تكرارها ضد أهلي جدة مؤتمر الجمل: تداركنا الأخطاء في الشوط الثاني ضد الأهلي.. وجهزت اللاعبين للتحولات والضغط في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله
أخر الأخبار
فان دايك: الفوز المتأخر في 4 مباريات؟ هذا يظهر عقلية الفريق 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إنفانتينو يهنيء بيراميدز بعد التأهل لمواجهة أهلي جدة على كأس القارات الثلاث 34 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: نقل إمام عاشور للمستشفى بسبب آلام المعدة قبل مواجهة إنبي 46 دقيقة | الدوري المصري
دوكو: أريد تقديم الأداء الذي يجعل جوارديولا يعتمد علي 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدوري المصري - دغموم في صدارة ترتيب الهدافين والمحلة وحيدا بأبرز الأرقام عقب الجولة السادسة ساعة | الدوري المصري
ماني: نستهدف التتويج بلقب الدوري السعودي ساعة | سعودي في الجول
كرة طائرة - بعد الفوز على إيران.. موعد مباراة مصر ضد الفلبين في بطولة العالم والقناة الناقلة ساعة | كرة طائرة
بعد السقوط أمام سيتي.. مزراوي: أشعر بخيبة أمل لهذا السبب 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع 4 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي
/articles/513458/الدوري-المصري-دغموم-في-صدارة-ترتيب-الهدافين-والمحلة-وحيدا-بأبرز-الأرقام-عقب-الجولة-السادسة