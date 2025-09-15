الدوري المصري - نتائج الجولة السادسة ومواعيد مباريات السابعة

الإثنين، 15 سبتمبر 2025 - 10:43

كتب : FilGoal

درع الدوري المصري

اختتمت منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري، وشهدت حصول بيراميدز على راحة.

وتنطلق مباريات الجولة السابعة بعد غدا الأربعاء وحتى مساء الجمعة المقبل.

وانفرد فريق الزمالك بصدارة ترتيب جدول المسابقة عقب نهاية الجولة برصيد 13 نقطة وبفارق نقطتين عن المصري أقرب منافسيه.

وجاءت نتائج الجولة السادسة كالآتي

بتروجت 0-3 البنك الأهلي

فاركو 0-0 الاتحاد

زد 1-0 الإسماعيلي

غزل المحلة 1-1 المقاولون العرب

حرس الحدود 2-1 الجونة

سيراميكا كليوباترا 1-0 سموحة

الزمالك 3-0 المصري

طلائع الجيش 1-0 مودرن سبورت

إنبي 1-1 الأهلي

كهرباء الإسماعيلية 1-4 وادي دجلة

بينما مواعيد الجولة السابعة كالآتي:

الأربعاء 17 سبتمبر

المقاولون العرب × فاركو - 5 مساء

المصري × غزل المحلة - 8 مساء

الجونة × بتروجت - 8 مساء

الخميس 18 سبتمبر

الإسماعيلي × الزمالك - 5 مساء

مودرن سبورت × إنبي - 5 مساء

الاتحاد × كهرباء الإسماعيلية - 8 مساء

بيراميدز × زد - 8 مساء

الجمعة 19 سبتمبر

وادي دجلة × طلائع الجيش - 5 مساء

سموحة × حرس الحدود - 8 مساء

الأهلي × سيراميكا كليوباترا - 8 مساء

