الدوري المصري - الزمالك ينفرد بصدارة ترتيب المسابقة عقب الجولة السادسة

الإثنين، 15 سبتمبر 2025 - 10:58

كتب : FilGoal

عدي الدباغ - الزمالك - المصري

ينفرد فريق الزمالك بصدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري المصري عقب نهاية الجولة السادسة.

وتغلب الزمالك على المصري في مباراة على قمة الترتيب عقب مرور ست جولات.

وحقق الزمالك الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل على الفريق البورسعيدي.

ورفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة منفردا وبفارق نقطتين عن المصري أقرب منافسيه، ولعب كل منهما ست مباريات.

لمعرفة نتائج الجولة السادسة ومواعيد مباريات السابعة (من هنا)

بينما خاضت ستة فرق، خمس مباريات فقط آخرهم بيراميدز، بسبب جولة الراحة لأن عدد فرق الدوري فرديا (21 فريقا).

ولعبت فرق بيراميدز والأهلي وحرس الحدود والجونة وسيراميكا كليوباترا وفاركو خمس مباريات فقط حتى الآن.

ويصعد أول سبعة فرق عقب نهاية الدور الأول للمنافسة على اللقب بخوض 6 مباريات لكل فريق.

بينما الفرق من الثامن إلى الـ 21 يتنافسون على الهبوط من دور واحد.

وجاء ترتيب الدوري المصري عقب الجولة السادسة كالآتي:

1- الزمالك - 13 نقطة

2- المصري - 11 نقطة

3- وادي دجلة - 10 نقاط (+3 أهداف)

4- سيراميكا كليوباترا - 10 نقاط (+2) "من 5 مباريات"

5- مودرن سبورت - 10 نقاط (+1)

6- زد - 9 نقاط (+2)

7- إنبي - 9 نقاط (+2)

8- بتروجت - 9 نقاط (1-)

9- غزل المحلة - 8 نقاط (+3)

10- بيراميدز - 8 نقاط (+2) "من 5 مباريات"

11- حرس الحدود - 8 نقاط (+1) "من 5 مباريات"

12- طلائع الجيش - 8 نقاط (2-)

13- البنك الأهلي - 7 نقاط (+2)

14- سموحة - 7 نقاط (0)

15- الأهلي - 6 نقاط (+1) "من 5 مباريات"

16- الجونة - 6 نقاط (0) "من 5 مباريات"

17- الاتحاد - 5 نقاط

18- الإسماعيلي - 4 نقاط

19- المقاولون العرب - 3 نقاط

20- فاركو - نقطتان (5-) "من 5 مباريات"

21- كهرباء الإسماعيلية - نقطتان (9-)

