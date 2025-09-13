توتنام يستعيد الانتصارات بثلاثية تعمق جراح وست هام

استعاد توتنام الانتصارات في الدوري الإنجليزي وذلك بعد الفوز على وست هام يونايتد بثلاثية دون رد في الجولة الرابعة من المسابقة.

ورفع توتنام رصيده إلى النقطة 9 بالتساوي مع أرسنال وليفربول، بينما تجمد رصيد وست هام عند النقطة 3 في المركز الـ18 ضمن مراكز الهبوط.

ونجح توتنام في استعادة الانتصارات في الدوري بعدما خسر اللقاء السابق أمام بورنموث.

سجل ثلاثية توتنام كل من بابي سار في الدقيقة 47، ولوكاس بيرجافل في الدقيقة 57، وميكي فان دي فين في الدقيقة 64.

كما تعرض توماس سوتشيك لاعب وسط وست هام للطرد في الدقيقة 54.

واستطاع توتنام الخروج بشباك نظيفة للمباراة الثالثة في الدوري هذا الموسم في رقم قياسي، بعدما أنهى الموسم الماضي بالكامل بشباك نظيفة 6 مرات.

وشهدت المباراة مشاركة تشافي سيمونز لاعب توتنام الجديد، والذي صنع الهدف الأول لفريقه.

ويعد الفوز هو الأول لتوتنام خارج ملعبه على وست هام بثلاثة أهداف أو أكثر طوال تاريخ الدوري الإنجليزي.