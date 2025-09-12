صابر يعزز تفوق زد على الإسماعيلي بهدف في استاد القاهرة

الجمعة، 12 سبتمبر 2025 - 22:26

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

واصل زد تفوقه على الإسماعيلي وتفوق بهدف دون رد في الجولة السادسة من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد القاهرة.

سجل محمود صابر هدف اللقاء الوحيد.

ومنذ صعود زد للدوري المصري لم يخسر من الإسماعيلي، ففي آخر 5 مواجهات جمعت الفريقين فاز زد في 4 وتعادلا في 1.

أخبار متعلقة:
زد يعلن تعيين خالد بيبو مديرا للكرة خلفا لـ وليد صلاح الدين الدوري المصري سيدات - دجلة يتصدر بـ 11 هدفا.. وانتصار الزمالك على زد وخماسية لـ الأهلي تمهيدا للانضمام إلى الأهلي.. زد يعلن رحيل عادل مصطفى زد يكشف كواليس الاتصالات مع الأهلي قبل انتقال وليد صلاح الدين

الفوز الثاني لزد هذا الموسم رفع رصيد الفريق لـ 9 نقاط ارتقى بها للمركز الرابع.

فيما تراجع الإسماعيلي للمركز الثامن عشر برصيد 4 نقاط.

وصف المباراة

تألق عبد الله جمال حارس الإسماعيلي مبكرا وتصدى لانفراد من أحمد عاطفي في الدقيقة 4.

وجاءت أخطر فرص الشوط الأول للإسماعيلي بضربة مقصية من إريك تراوري تصدى لها محمد مزيكا حارس زد في الدقيقة 27 ببراعة.

شوط أول انتهى بتعادل سلبي وسط تألق الحارسين.

وفي الشوط الثاني أرسل مصطفى سعد عرضية متقنة مرت من الجميع وأودعها محمود صابر في الشباك بتسديدة قوية على الطائر معلنا تقدم زد في الدقيقة 52.

ومنع حارس الإسماعيلي فرصة أخرى لأحمد عاطف بالتصدي لها أولا ثم تابعها وشتتها بقبضة يده من على خط المرمى قبل أن تسكن الشباك في الدقيقة 75.

وأهدر أحمد عادل فرصة تعزيز التقدم في الدقيقة 90+7 بعدما تسلم الكرة داخل الـ 18 وسدد كرة تعلو العارضة.

زد الإسماعيلي الدوري المصري
نرشح لكم
بيبو: أهدرنا 3 فرص محققين للتهديف ضد الإسماعيلي الظهور الأول أمام الزمالك.. المصري يعلن زيه الجديد يويفا يحسم موقف فليك من مباراة برشلونة ونيوكاسل في الجول يكشف سبب غياب شيكو بانزا عن قائمة الزمالك أمام المصري قائمة الزمالك - عودة الجزيري وغياب بانزا أمام المصري التعادل الأول تاريخيا.. فاركو يتعادل مع الاتحاد السكندري كأس إنتركونتينيتال - وصول بعثة أوكلاند سيتي إلى مصر استعدادا للقاء بيراميدز ممدوح عيد: ما حققناه لا يقلل من منافسي بيراميدز.. وكأس إنتركونتينيتال فرصة تاريخية لنا
أخر الأخبار
بابلو توري: رحلت من برشلونة لرغبتي في اللعب أكثر 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
لأول مرة في التاريخ.. السعودية تستضيف "ريسلمينيا" 4 دقيقة | رياضات أخرى
دوري المحترفين - فوز لافيينا وتعادل أسوان مع وي 11 دقيقة | القسم الثاني
6 أهداف وطردان.. الاتحاد السعودي يهزم الفتح 35 دقيقة | سعودي في الجول
منافس بيراميدز المحتمل - الأهلي السعودي يتعثر بالتعادل مع الاتفاق 40 دقيقة | سعودي في الجول
BBC: كالفن فيليبس قد يعود لقائمة مانشستر سيتي في الدربي 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيبو: أهدرنا 3 فرص محققين للتهديف ضد الإسماعيلي 59 دقيقة | الدوري المصري
انفراجة ولكن.. تقرير يكشف آخر تطورات حالة جافي ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 3 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر 4 تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان
/articles/513270/صابر-يعزز-تفوق-زد-على-الإسماعيلي-بهدف-في-استاد-القاهرة