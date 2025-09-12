صابر يعزز تفوق زد على الإسماعيلي بهدف في استاد القاهرة

واصل زد تفوقه على الإسماعيلي وتفوق بهدف دون رد في الجولة السادسة من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد القاهرة.

سجل محمود صابر هدف اللقاء الوحيد.

ومنذ صعود زد للدوري المصري لم يخسر من الإسماعيلي، ففي آخر 5 مواجهات جمعت الفريقين فاز زد في 4 وتعادلا في 1.

الفوز الثاني لزد هذا الموسم رفع رصيد الفريق لـ 9 نقاط ارتقى بها للمركز الرابع.

فيما تراجع الإسماعيلي للمركز الثامن عشر برصيد 4 نقاط.

وصف المباراة

تألق عبد الله جمال حارس الإسماعيلي مبكرا وتصدى لانفراد من أحمد عاطفي في الدقيقة 4.

وجاءت أخطر فرص الشوط الأول للإسماعيلي بضربة مقصية من إريك تراوري تصدى لها محمد مزيكا حارس زد في الدقيقة 27 ببراعة.

شوط أول انتهى بتعادل سلبي وسط تألق الحارسين.

وفي الشوط الثاني أرسل مصطفى سعد عرضية متقنة مرت من الجميع وأودعها محمود صابر في الشباك بتسديدة قوية على الطائر معلنا تقدم زد في الدقيقة 52.

ومنع حارس الإسماعيلي فرصة أخرى لأحمد عاطف بالتصدي لها أولا ثم تابعها وشتتها بقبضة يده من على خط المرمى قبل أن تسكن الشباك في الدقيقة 75.

وأهدر أحمد عادل فرصة تعزيز التقدم في الدقيقة 90+7 بعدما تسلم الكرة داخل الـ 18 وسدد كرة تعلو العارضة.