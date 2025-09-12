بعد تصريح جوارديولا.. مرموش يغيب عن 7 مباريات حتى توقف أكتوبر الدولي

الجمعة، 12 سبتمبر 2025 - 20:51

كتب : FilGoal

عمر مرموش

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي احتمالية تعافي عمر مرموش مهاجم فريقه ومنتخب مصر قبل التوقف الدولي المقبل.

وسيبدأ التوقف الدولي المقبل في شهر السادس من شهر أكتوبر المقبل.

وتعرض مهاجم منتخب مصر ومانشستر سيتي للإصابة في مباراة مصر ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

أخبار متعلقة:
جوارديولا يكشف الموعد المحتمل لتعافي مرموش من الإصابة شكوك حول لحاق مرموش بدربي مانشستر بعد وصوله للقاهرة على عكازين وزير الرياضة يطمئن على حالة مرموش بعد الإصابة سيتي يعلن غياب مرموش عن لقاء مانشستر يونايتد.. وتفاصيل الإصابة

وقال جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي خلال المؤتمر الصحفي: "سننتظر الفحوصات لكنه سيغيب عدة أسابيع وسيكون جاهزا قبل التوقف الدولي المقبل".

إذا فما هي المباريات التي يتوقع أن يغيب عنها مرموش وفقا لتصريحات بيب؟

الأحد 14 سبتمبر: مانشستر سيتي × مانشستر يونايتد - الدوري الإنجليزي

الخميس 18 سبتمبر: مانشستر سيتي × نابولي - دوري أبطال أوروبا

الأحد 21 سبتمبر: أرسنال × مانشستر سيتي - الدوري الإنجليزي

الأربعاء 24 سبتمبر: هدرسفيلد تاون × مانشستر سيتي - كأس رابطة المحترفين

السبت 27 سبتمبر: بيرنلي × مانشستر سيتي - الدوري الإنجليزي

الأربعاء 1 أكتوبر: موناكو × مانشستر سيتي - دوري أبطال أوروبا

الأحد 5 أكتوبر: برينتفورد × مانشستر سيتي - الدوري الإنجليزي

وأفاد سيتي عبر موقعه في وقت سابق أن الفحوصات الأولية التي أُجريت لعمر في مصر أظهرت أنه لن يكون متاحا للمشاركة في دربي مانشستر بسبب الإصابة في الركبة.

وكشف اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي "أكد محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، أن إصابة مرموش، عبارة عن كدمة في أربطة الركبة".

وبدأ سيتي الموسم بفوز وانتصارين وجمع 3 نقاط قبل الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي حيث يحتل المركز الـ 13 في جدول الترتيب.

وشارك مرموش مع سيتي منذ بداية الموسم في المباريات الـ 3 بواقع 2 أساسي و1 احتياطي واكتفى بتمريرة حاسمة وحيدة.

وسيخوض منتخب مصر في التوقف الدولي المقبل مباراتين ضد جيبوتي وغينيا بيساو في شهر أكتوبر المقبل لحسم بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

عمر مرموش منتخب مصر مانشستر سيتي
نرشح لكم
BBC: كالفن فيليبس قد يعود لقائمة مانشستر سيتي في الدربي مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد ريكو لويس  أرتيتا: ليفربول الأقوى في الدوري الإنجليزي بلا شك مؤتمر جوارديولا: لن أطلب من دوناروما تكرار ما فعله إيدرسون.. وسأفضل هالاند دائما على أي لاعب مؤتمر أرتيتا: عودة ساليبا وبن وايت.. واستمرار غياب ساكا وهافيرتز أمام نوتينجهام مؤتمر أموريم: أونانا؟ أعتقد أنه في بعض الأحيان تحتاج للتغيير.. وثلاثي يغيب أمام مانشستر سيتي جوارديولا يكشف الموعد المحتمل لتعافي مرموش من الإصابة تشيلسي يعلن ضم مهاجم ستراسبورج بدءا من 2026
أخر الأخبار
منافس بيراميدز المحتمل - الأهلي السعودي يتعثر بالتعادل مع الاتفاق 4 دقيقة | سعودي في الجول
BBC: كالفن فيليبس قد يعود لقائمة مانشستر سيتي في الدربي 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيبو: أهدرنا 3 فرص محققين للتهديف ضد الإسماعيلي 23 دقيقة | الدوري المصري
انفراجة ولكن.. تقرير يكشف آخر تطورات حالة جافي 35 دقيقة | الدوري الإسباني
الظهور الأول أمام الزمالك.. المصري يعلن زيه الجديد 39 دقيقة | الدوري المصري
يويفا يحسم موقف فليك من مباراة برشلونة ونيوكاسل 40 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف سبب غياب شيكو بانزا عن قائمة الزمالك أمام المصري 43 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الزمالك - عودة الجزيري وغياب بانزا أمام المصري 48 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 3 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر 4 تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان
/articles/513264/بعد-تصريح-جوارديولا-مرموش-يغيب-عن-7-مباريات-حتى-توقف-أكتوبر-الدولي