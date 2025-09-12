بعد تصريح جوارديولا.. مرموش يغيب عن 7 مباريات حتى توقف أكتوبر الدولي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي احتمالية تعافي عمر مرموش مهاجم فريقه ومنتخب مصر قبل التوقف الدولي المقبل.

وسيبدأ التوقف الدولي المقبل في شهر السادس من شهر أكتوبر المقبل.

وتعرض مهاجم منتخب مصر ومانشستر سيتي للإصابة في مباراة مصر ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي خلال المؤتمر الصحفي: "سننتظر الفحوصات لكنه سيغيب عدة أسابيع وسيكون جاهزا قبل التوقف الدولي المقبل".

إذا فما هي المباريات التي يتوقع أن يغيب عنها مرموش وفقا لتصريحات بيب؟

الأحد 14 سبتمبر: مانشستر سيتي × مانشستر يونايتد - الدوري الإنجليزي

الخميس 18 سبتمبر: مانشستر سيتي × نابولي - دوري أبطال أوروبا

الأحد 21 سبتمبر: أرسنال × مانشستر سيتي - الدوري الإنجليزي

الأربعاء 24 سبتمبر: هدرسفيلد تاون × مانشستر سيتي - كأس رابطة المحترفين

السبت 27 سبتمبر: بيرنلي × مانشستر سيتي - الدوري الإنجليزي

الأربعاء 1 أكتوبر: موناكو × مانشستر سيتي - دوري أبطال أوروبا

الأحد 5 أكتوبر: برينتفورد × مانشستر سيتي - الدوري الإنجليزي

وأفاد سيتي عبر موقعه في وقت سابق أن الفحوصات الأولية التي أُجريت لعمر في مصر أظهرت أنه لن يكون متاحا للمشاركة في دربي مانشستر بسبب الإصابة في الركبة.

وكشف اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي "أكد محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، أن إصابة مرموش، عبارة عن كدمة في أربطة الركبة".

وبدأ سيتي الموسم بفوز وانتصارين وجمع 3 نقاط قبل الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي حيث يحتل المركز الـ 13 في جدول الترتيب.

وشارك مرموش مع سيتي منذ بداية الموسم في المباريات الـ 3 بواقع 2 أساسي و1 احتياطي واكتفى بتمريرة حاسمة وحيدة.

وسيخوض منتخب مصر في التوقف الدولي المقبل مباراتين ضد جيبوتي وغينيا بيساو في شهر أكتوبر المقبل لحسم بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.