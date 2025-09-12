مؤتمر سلوت: هذا موقف إيزاك ولاعب يغيب أمام بيرنلي.. وكييزا أعطاني الإجابة التي أود سماعها

الجمعة، 12 سبتمبر 2025 - 14:56

كتب : FilGoal

ألكسندر إيزاك - ليفربول

كشف أرني سلوت المدير الفني لليفربول، عن موقف ألكسندر إيزاك لاعب الفريق الجديد القادم من نيوكاسل قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

وأوضح سلوت في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بيرنلي "لا تتوقعون من إيزاك أن يلعب 90 دقيقة كاملة، يحتاج إلى المشاركة تدريجيا بعد غيابه عن فترة إعداد ما قبل الموسم".

وعن جاهزية اللاعبين لمواجهة بيرنلي، رد سلوت "كورتيس جونز هو اللاعب الوحيد الذي لن يكون متاحا لمباراة الأحد بعد عودة جميع اللاعبين دون أي مشكلة".

أخبار متعلقة:
بعد انطلاقة ليفربول المثالية.. سلوت مدرب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي إيكيتيكي: سأحدث مشكلة لسلوت رفقة إيزاك سلوت: سنعرف قيمة الفوز على أرسنال في نهاية الموسم

وأكمل "وقت التدريب محدود نظرة لكثيرة مبارياتنا، وسيشكل هذا تحديا أمام إيزاك، ولكننا لم نتعاقد معه للأسبوعين المقبلين، وإنما تعاقدنا معه لست سنوات، وعلى الجماهير أن تضع ذلك في اعتبارها".

وأتم حديثه عن إيزاك "سيتعين عليّ التعرف على شخصية إيزاك في الأيام والأسابيع المقبلة، لم أتحدث معه سوى مرة أو مرتين منذ توقيعه في اليوم الأخير من فترة الانتقالات".

ويحل ليفربول ضيفا على بيرنلي الرابعة عصر الأحد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة 9 نقاط، فيما يحل بيرنلي الصاعد حديثا في المركز الـ14 برصيد 3 نقاط بالفوز في مباراة وخسارة مباراتين.

ورفض سلوت اعتبار المواجهة سهلة "بيرنلي يتميز بصلابة دفاعية لا يستهان بها، نعلم أن كل مباراة صعبة، وما عليّ إلا أن أعود بالذاكرة إلى الموسم الماضي لأفهم ذلك، واجهنا مشاكل مع إبسويتش وليستر وساوثهامبتون الفرق الصاعدة وقتها للدوري الإنجليزي".

وردا على تفاصيل فشل التعاقد مع مارك جيهي مدافع كريستال بالاس، قال سلوت "سيكون من السخافة أن أنكر أننا كنا قريبين من التعاقد معه، هذه أمور واردة في كرة القدم، قد تتغير الأمور في اللحظات الأخيرة، إنه لأمر مؤسف، ليس فقط بالنسبة لنا بل للاعب أيضًا، دعونا نرى ما يخبئه لنا المستقبل".

وعن انتقال هارفي إليوت إلى أستون فيلا، قال: "انتقال إليوت في مصلحة الجميع لأنه لم يحصل على وقت اللعب الذي يستحقه نظرا لجودته التي يتمتع بها".

وأثنى على لاعبه السابق "الجميع يتحدث عن فان دايك وصلاح عندما فزنا بالدوري، لكن لاعبين مثل إليوت بلا شك كان سببا في فوزنا به لأنه كان دائما إيجابيا حتى لو اضطر للعب 5 أو 10 دقائق فقد كان يساعد الفريق في كل قرار يتخذه".

واختتم حديثه عن استبعاد فيديريكو كييزا من قائمة دوري أبطال أوروبا: "من أصعب الأمور التي تواجهها كمدرب، شرحتُ له سبب هذا الاختيار، بالطبع لم يكن راضيًا، لكنني أعتقد أنه فهم حجتي، هذا لا يعني أنه وافقني الرأي، لكنه أعطى الإجابة التي أرغب بسماعها بأنه سيكون حاضرًا لمساعدة الفريق في الكؤوس والدوري."

بيرنلي ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مؤتمر أموريم: أونانا؟ أعتقد أنه في بعض الأحيان تحتاج للتغيير.. وثلاثي يغيب أمام مانشستر سيتي جوارديولا يكشف الموعد المحتمل لتعافي مرموش من الإصابة تشيلسي يعلن ضم مهاجم ستراسبورج بدءا من 2026 مؤتمر ماريسكا: موقف بالمر أمام برينتفورد.. ومدة غياب ديلاب الأولى في مسيرته.. جريليش لاعب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي بعد انطلاقة ليفربول المثالية.. سلوت مدرب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي طرابزون سبور التركي يعلن ضم أونانا على سبيل الإعارة ذا أثليتك: دراسة لزيادة فرق الملحق المؤهل إلى الدوري الإنجليزي لـ 6 بدلا من 4
أخر الأخبار
مؤتمر أموريم: أونانا؟ أعتقد أنه في بعض الأحيان تحتاج للتغيير.. وثلاثي يغيب أمام مانشستر سيتي 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الخطيب يعلن عدم ترشحه في انتخابات الأهلي المقبلة 25 دقيقة | الدوري المصري
"لتخليد ذكرى شهداء الأهلي".. كهربا يرتدي القميص رقم 74 مع القادسية الكويتي 57 دقيقة | المحترفون
جوارديولا يكشف الموعد المحتمل لتعافي مرموش من الإصابة ساعة | الدوري الإنجليزي
تشيلسي يعلن ضم مهاجم ستراسبورج بدءا من 2026 ساعة | ميركاتو
مؤتمر سلوت: هذا موقف إيزاك ولاعب يغيب أمام بيرنلي.. وكييزا أعطاني الإجابة التي أود سماعها ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر ماريسكا: موقف بالمر أمام برينتفورد.. ومدة غياب ديلاب 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الأولى في مسيرته.. جريليش لاعب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 3 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر 4 تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان
/articles/513242/مؤتمر-سلوت-هذا-موقف-إيزاك-ولاعب-يغيب-أمام-بيرنلي-وكييزا-أعطاني-الإجابة-التي-أود-سماعها