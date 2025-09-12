مؤتمر سلوت: هذا موقف إيزاك ولاعب يغيب أمام بيرنلي.. وكييزا أعطاني الإجابة التي أود سماعها

كشف أرني سلوت المدير الفني لليفربول، عن موقف ألكسندر إيزاك لاعب الفريق الجديد القادم من نيوكاسل قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

وأوضح سلوت في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بيرنلي "لا تتوقعون من إيزاك أن يلعب 90 دقيقة كاملة، يحتاج إلى المشاركة تدريجيا بعد غيابه عن فترة إعداد ما قبل الموسم".

وعن جاهزية اللاعبين لمواجهة بيرنلي، رد سلوت "كورتيس جونز هو اللاعب الوحيد الذي لن يكون متاحا لمباراة الأحد بعد عودة جميع اللاعبين دون أي مشكلة".

وأكمل "وقت التدريب محدود نظرة لكثيرة مبارياتنا، وسيشكل هذا تحديا أمام إيزاك، ولكننا لم نتعاقد معه للأسبوعين المقبلين، وإنما تعاقدنا معه لست سنوات، وعلى الجماهير أن تضع ذلك في اعتبارها".

وأتم حديثه عن إيزاك "سيتعين عليّ التعرف على شخصية إيزاك في الأيام والأسابيع المقبلة، لم أتحدث معه سوى مرة أو مرتين منذ توقيعه في اليوم الأخير من فترة الانتقالات".

ويحل ليفربول ضيفا على بيرنلي الرابعة عصر الأحد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة 9 نقاط، فيما يحل بيرنلي الصاعد حديثا في المركز الـ14 برصيد 3 نقاط بالفوز في مباراة وخسارة مباراتين.

ورفض سلوت اعتبار المواجهة سهلة "بيرنلي يتميز بصلابة دفاعية لا يستهان بها، نعلم أن كل مباراة صعبة، وما عليّ إلا أن أعود بالذاكرة إلى الموسم الماضي لأفهم ذلك، واجهنا مشاكل مع إبسويتش وليستر وساوثهامبتون الفرق الصاعدة وقتها للدوري الإنجليزي".

وردا على تفاصيل فشل التعاقد مع مارك جيهي مدافع كريستال بالاس، قال سلوت "سيكون من السخافة أن أنكر أننا كنا قريبين من التعاقد معه، هذه أمور واردة في كرة القدم، قد تتغير الأمور في اللحظات الأخيرة، إنه لأمر مؤسف، ليس فقط بالنسبة لنا بل للاعب أيضًا، دعونا نرى ما يخبئه لنا المستقبل".

وعن انتقال هارفي إليوت إلى أستون فيلا، قال: "انتقال إليوت في مصلحة الجميع لأنه لم يحصل على وقت اللعب الذي يستحقه نظرا لجودته التي يتمتع بها".

وأثنى على لاعبه السابق "الجميع يتحدث عن فان دايك وصلاح عندما فزنا بالدوري، لكن لاعبين مثل إليوت بلا شك كان سببا في فوزنا به لأنه كان دائما إيجابيا حتى لو اضطر للعب 5 أو 10 دقائق فقد كان يساعد الفريق في كل قرار يتخذه".

واختتم حديثه عن استبعاد فيديريكو كييزا من قائمة دوري أبطال أوروبا: "من أصعب الأمور التي تواجهها كمدرب، شرحتُ له سبب هذا الاختيار، بالطبع لم يكن راضيًا، لكنني أعتقد أنه فهم حجتي، هذا لا يعني أنه وافقني الرأي، لكنه أعطى الإجابة التي أرغب بسماعها بأنه سيكون حاضرًا لمساعدة الفريق في الكؤوس والدوري."