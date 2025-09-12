الأولى في مسيرته.. جريليش لاعب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 12 سبتمبر 2025 - 14:20

كتب : FilGoal

جاك جريليش - إيفرتون

فاز جاك جريليش جناح فريق إيفرتون، بجائزة لاعب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي.

وفاز جريليش بالجائزة للمرة الأولى في مسيرته بعد بدايته الجيدة مع إيفرتون.

وانضم جريليش لصفوف إيفرتون على سبيل الإعارة قادما من مانشستر سيتي الصيف الماضي.

أخبار متعلقة:
بعد انطلاقة ليفربول المثالية.. سلوت مدرب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي يامال: أحلم بالفوز بالعديد من الكرات الذهبية صحيفة المنتخب: داري والشيبي مرشحان لقائمة المغرب في كأس العرب

جريليش الذي بلغ الثلاثين من عمره هذا الأسبوع، قدم 4 تمريرات حاسمة وهو ضعف مع صنعه أي لاعب آخر في الدوري.

وساهم جريليش بالـ4 أهداف في مباراتين، حيث صنع هدفين أمام برايتون في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 2-0، قبل صناعة هدفين آخرين في فوز فريقه أمام ولفرهامبتون 3-2.

ويتواجد إيفرتون في المركز الخامس بجدول الترتيب.

ويستعد إيفرتون لمواجهة أستون فيلا، فريق جريليش الأسبق.

ولدى جريليش فرصة لأن يصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصنع هدفين أو أكثر في 3 مباريات متتالية.

ويعد جريليش أول لاعب يحصل على جائزة لاعب الشهر من دومينيك كالفيرت لوين الذي توج بالجائزة في سبتمبر 2020.

وتفوق جريليش على ريكاردو كالافيوري لاعب أرسنال، ومارك جيهي لاعب كريستال بالاس، وهوجو إيكتيكي ودومينيك سوبوسلاي لاعبي ليفربول، وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وجواو بيدرو لاعب تشيلسي، وأنطوني سيميوني نجم بورنموث.

إيفرتون الدوري الإنجليزي جاك جريليش لاعب الشهر
نرشح لكم
مؤتمر أموريم: أونانا؟ أعتقد أنه في بعض الأحيان تحتاج للتغيير.. وثلاثي يغيب أمام مانشستر سيتي جوارديولا يكشف الموعد المحتمل لتعافي مرموش من الإصابة تشيلسي يعلن ضم مهاجم ستراسبورج بدءا من 2026 مؤتمر سلوت: هذا موقف إيزاك ولاعب يغيب أمام بيرنلي.. وكييزا أعطاني الإجابة التي أود سماعها مؤتمر ماريسكا: موقف بالمر أمام برينتفورد.. ومدة غياب ديلاب بعد انطلاقة ليفربول المثالية.. سلوت مدرب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي طرابزون سبور التركي يعلن ضم أونانا على سبيل الإعارة ذا أثليتك: دراسة لزيادة فرق الملحق المؤهل إلى الدوري الإنجليزي لـ 6 بدلا من 4
أخر الأخبار
مؤتمر أموريم: أونانا؟ أعتقد أنه في بعض الأحيان تحتاج للتغيير.. وثلاثي يغيب أمام مانشستر سيتي 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الخطيب يعلن عدم ترشحه في انتخابات الأهلي المقبلة 25 دقيقة | الدوري المصري
"لتخليد ذكرى شهداء الأهلي".. كهربا يرتدي القميص رقم 74 مع القادسية الكويتي 58 دقيقة | المحترفون
جوارديولا يكشف الموعد المحتمل لتعافي مرموش من الإصابة ساعة | الدوري الإنجليزي
تشيلسي يعلن ضم مهاجم ستراسبورج بدءا من 2026 ساعة | ميركاتو
مؤتمر سلوت: هذا موقف إيزاك ولاعب يغيب أمام بيرنلي.. وكييزا أعطاني الإجابة التي أود سماعها ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر ماريسكا: موقف بالمر أمام برينتفورد.. ومدة غياب ديلاب 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الأولى في مسيرته.. جريليش لاعب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 3 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر 4 تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان
/articles/513240/الأولى-في-مسيرته-جريليش-لاعب-شهر-أغسطس-في-الدوري-الإنجليزي