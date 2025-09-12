الأولى في مسيرته.. جريليش لاعب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي

فاز جاك جريليش جناح فريق إيفرتون، بجائزة لاعب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي.

وفاز جريليش بالجائزة للمرة الأولى في مسيرته بعد بدايته الجيدة مع إيفرتون.

وانضم جريليش لصفوف إيفرتون على سبيل الإعارة قادما من مانشستر سيتي الصيف الماضي.

جريليش الذي بلغ الثلاثين من عمره هذا الأسبوع، قدم 4 تمريرات حاسمة وهو ضعف مع صنعه أي لاعب آخر في الدوري.

وساهم جريليش بالـ4 أهداف في مباراتين، حيث صنع هدفين أمام برايتون في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 2-0، قبل صناعة هدفين آخرين في فوز فريقه أمام ولفرهامبتون 3-2.

ويتواجد إيفرتون في المركز الخامس بجدول الترتيب.

ويستعد إيفرتون لمواجهة أستون فيلا، فريق جريليش الأسبق.

ولدى جريليش فرصة لأن يصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصنع هدفين أو أكثر في 3 مباريات متتالية.

ويعد جريليش أول لاعب يحصل على جائزة لاعب الشهر من دومينيك كالفيرت لوين الذي توج بالجائزة في سبتمبر 2020.

وتفوق جريليش على ريكاردو كالافيوري لاعب أرسنال، ومارك جيهي لاعب كريستال بالاس، وهوجو إيكتيكي ودومينيك سوبوسلاي لاعبي ليفربول، وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وجواو بيدرو لاعب تشيلسي، وأنطوني سيميوني نجم بورنموث.