بعد انطلاقة ليفربول المثالية.. سلوت مدرب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي
الجمعة، 12 سبتمبر 2025 - 14:14
كتب : FilGoal
فاز أرني سلوت المدير الفني لليفربول بجائزة مدرب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي
وقاد سلوت حامل اللقب، فريقه للفوز بـ3 مباريات محققا العلامة الكاملة في أغسطس.
كما سجل ليفربول العدد الأكبر من الأهداف في الدوري بـ8 أهداف.
فاز الريدز على حساب بورنموث 4-2، ثم أمام نيوكاسل خارج الأرض 3-2، قبل ختام الشهر بمواجهة أرسنال والفوز بهدف نظيف.
وتعد تلك المرة الثانية التي يحقق فيها سلوت الجائزة.
وسبق أن حصل سلوت على الجائزة في نوفمبر 2024 خلال موسمه الأول في الدوري الإنجليزي.
وتصدر سلوت قائمة المرشحين للفوز بجائزة مدرب الشهر بعد دمج أصوات المشجعين مع لجنة من خبراء كرة القدم.
وتفوق سلوت على ريجيس لو بريس مدرب سندرلاند، وإنزو ماريسكا مدرب تشيلسي، وديفيد مويس مدرب إيفرتون.
