إيزاك يشارك لأول مرة في تدريبات ليفربول

خاض ألكسندر إيزاك أول تدريباته مع ليفربول في مركز تدريب الفريق اليوم الأربعاء.

وانضم المهاجم السويدي من نيوكاسل يونايتد إلى ليفربول في صفقة قياسية بلغت 125 مليون جنيه إسترليني.

وتعاقد ليفربول هذا الصيف مع 5 صفقات رئيسية قبل إيزاك، وهم جيريمي فريمبونج وميلوس كيركيز وفلوريان فيرتز وهوجو إكيتيكي وجيوفاني ليوني.

وسجل إيزاك الموسم الماضي 27 هدفا في جميع المسابقات.

كما ساهم بهدفه في المباراة النهائي لكأس كاراباو في تتويج نيوكاسل بأول لقب منذ 70 عاما، بعد الفوز على ليفربول في المباراة النهائية 2-1.

وخلال 3 مواسم مع نيوكاسل سجل إيزاك 62 هدفا في 109 مباراة بجميع المسابقات.

ولعب السويدي صاحب الـ25 عاما مع منتخب بلاده لمدة 18 دقيقة أمام كوسوفو في تصفيات كأس العالم، في الظهور الأول له هذا الموسم.

كما شارك في المران جيريمي فريمبونج بعد تعافيه من الإصابة.