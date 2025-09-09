بوستيكوجلو مدربا لـ نوتنجهام فورست خلفا لنونو سانتو

عاد المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو إلى الدوري الإنجليزي من بوابة نادي نوتنجهام فورست.

وكان نوتنجهام قد أعلن إقالة البرتغالي نونو سانتو.

وأعلن نوتنجهام اليوم الثلاثاء تعاقده بشكل رسمي مع أنجي بوستيكوجلو.

وسيخوض بوستيكوجلو تجربته التدريبية الثانية في الدوري الإنجليزي بعد توتنام.

Nottingham Forest is delighted to confirm the appointment of Ange Postecoglou as the Club’s First Team Head Coach. Postecoglou has been in management for over 25 years, arriving on Trentside with experience of regularly competing and winning trophies at the highest level.… pic.twitter.com/Yc2XLrZa7M — Nottingham Forest (@NFFC) September 9, 2025

بوستيكوجلو أقيل بعد التتويج بالدوري الأوروبي، الذي كان أول بطولة قارية لتوتنام منذ 41 عامًا، وضمن للسبرز التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ولكن توتنام أنهى الموسم المنصرم في المركز السابع عشر بـ 22 هزيمة، مسجلا أسوأ وأقل عدد من النقاط في تاريخ النادي بالدوري الإنجليزي الممتاز: 38 نقطة.

وهكذا، رحل مدرب سلتيك السابق، البالغ من العمر 59 عاما، ليضطر توتنام للتعاقد مع الدنماركي توماس فرانك قادما برينتفورد بداية الموسم الحالي.

وسبق لبوستيكوجلو التدريب في اسكتلندا وأستراليا واليونان واليابان وإنجلترا.