بوستيكوجلو مدربا لـ نوتنجهام فورست خلفا لنونو سانتو

عاد المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو إلى الدوري الإنجليزي من بوابة نادي نوتنجهام فورست.

وكان نوتنجهام قد أعلن إقالة البرتغالي نونو سانتو.

وأعلن نوتنجهام اليوم الثلاثاء تعاقده بشكل رسمي مع أنجي بوستيكوجلو.

وسيخوض بوستيكوجلو تجربته التدريبية الثانية في الدوري الإنجليزي بعد توتنام.

بوستيكوجلو أقيل بعد التتويج بالدوري الأوروبي، الذي كان أول بطولة قارية لتوتنام منذ 41 عامًا، وضمن للسبرز التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ولكن توتنام أنهى الموسم المنصرم في المركز السابع عشر بـ 22 هزيمة، مسجلا أسوأ وأقل عدد من النقاط في تاريخ النادي بالدوري الإنجليزي الممتاز: 38 نقطة.

وهكذا، رحل مدرب سلتيك السابق، البالغ من العمر 59 عاما، ليضطر توتنام للتعاقد مع الدنماركي توماس فرانك قادما برينتفورد بداية الموسم الحالي.

وسبق لبوستيكوجلو التدريب في اسكتلندا وأستراليا واليونان واليابان وإنجلترا.

