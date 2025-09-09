تليجراف: بوستيكوجلو الأقرب لخلافة نونو سانتو في نوتنجهام

الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 - 11:19

كتب : FilGoal

أنجي بوستيكوجلو - توتنام

بات الأسترالي أنجي بوستيكوجلو الأقرب لتولي تدريب نوتنجهام فورست خلفا للبرتغالي نونو سانتو.

وأعلن نوتنجهام فورست رحيل نونو سانتو عن تدريب الفريق.

وبحسب صحيفة تليجراف الإنجليزية، فإن أنجي بوستيكوجلو المدرب الأقرب لخلافة نونو سانتو في تدريب نوتنجهام فورست.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن نوتنجهام أتم اتفاقه مع بوستيكوجلو ومن المقرر الإعلان الرسمي خلال ساعات.

بوستيكوجلو أقيل بعد التتويج بالدوري الأوروبي، الذي كان أول بطولة قارية لتوتنام منذ 41 عامًا، وضمن للسبرز التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ولكن توتنام أنهى الموسم المنصرم في المركز السابع عشر بـ 22 هزيمة، مسجلا أسوأ وأقل عدد من النقاط في تاريخ النادي بالدوري الإنجليزي الممتاز: 38 نقطة.

وهكذا، رحل مدرب سلتيك السابق، البالغ من العمر 59 عاما، ليضطر توتنام للتعاقد مع الدنماركي توماس فرانك قادما برينتفورد بداية الموسم الحالي.

وسبق لبوستيكوجلو التدريب في اسكتلندا وأستراليا واليونان واليابان وإنجلترا.

أنجي بوستيكوجلو نوتنجهام فورست توتنام
